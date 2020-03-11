«Надо ходить по району, а не ездить!»: от мэрии Уфы досталось главам муниципалитетов

Сегодня, 11 марта, в конце оперативного совещания в администрации Уфы первый вице-мэр города Салават Хусаинов высказал очень нелицеприятные вещи в адрес глав муниципалитетов. Судя по всему, причиной этому стало знакомство с жалобами поступающими от горожан по поводу вопиющего состояния городских улиц и дворов.

Салават Хусаинов попросил вывести на большой экран фотоиллюстрацию к одному из обращений горожан, касающемуся состояния двора по проспекту Октября, 93/95. Двор оказался завален грязными снежными сугробами, а проезжая часть представляет собой скопление лльда.

— Вы сказали в начале оперативки, что техника вам не нужна? — напомнил Салават Хуусаинов главе Орджоникидзевского района Уфы Марату Галиуллину. — Но почему же тогда дворы в таком сосоянии у вас?

По его мнению, коммунальная техника уже вовсю должна работать, как только началось таяние снега.

— Что, нужно специально семинар проводить, чтобы вы начали нормально работать? — обратился Салават Хусаинов к главам муниципалитетов. — Вы не знаете, что сейчас, с полудня и до четырех часов дня, уже должны работать поливомойки по осевой линии? Нужно вам все это объяснять? Если вам дано поручение, руководите в ручном режиме, выезжайте на места. контролируйте, пока не выполнят работу. Или будем ждать обращения от граждан, чтобы понять, где у нас существует проблема?

Персонально также досталось главе Советского района Уфы Рустему Рахматуллину. Салават Хусаинов потребовал, чтобы он проехал прямо после оперативки и посмотрел, что творится во внутриквартальном проезде, который пролегает параллельно проспекту Октября.

— Возле улицы Города Галле нелегальные маршрутчики устроили настоящую свалку прямо в центре города! — возмутился первый вице-мэр. — Чтобы это все видеть, надо ходить по городу, а не только ездить на машине.

Салават Хусаинов заявил, что в свое время, когда он занимался темой ЖКХ «на земле», коммунальные службы успевали очищать и улицы, и дворы, и подходы к школам и детским садам. Правда, он не уточнил, в какие годы это было.