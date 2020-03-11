В Уфе главы районов напишут объяснительные по поводу плохой уборки снега

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр города Салават Хусаинов, который вел оперативку, отчитал глав столичных районов за плохую организацию уборки снега в городе.

По его словам, еще три недели назад администрация города дала указание обратить внимание на ситуацию с уборкой снега во дворах, где сложилась особенно сложная ситуация. Тем не менее качественно ничего не изменилось.

- Очень тяжелая ситуация во дворах и междворовых проездах. Вы должна были в выходные отправить технику во дворы, - отметил Салават Хусаинов. - Мы провели анализ за три дня и выяснили, что в Калининском и Кировском районах на эти нужды МУБы выделили по одной единице спецтехнике во дворы, в Сипайлово - две, в остальных районах не было выделено ни одной единицы.

Салават Хусаинов потребовал, чтобы главы районов представили объяснительные по этому поводу. Руководители МУБов в районах города будут также привлечены к ответственности.

Ведущий оперативки обратился к главе Орджоникидзевского района с вопросом, хватает ли у него коммунальной техники. Тот заявил, что техники достаточно.