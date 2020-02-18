«Ходите пешком!»: в мэрии Уфы сделали внушение чиновникам из-за плохой уборки снега

Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава каждого из районов столицы персонально отчитался о том, как организована уборка снега в городе.

Практически по каждому району у первого вице-мэра Уфы, который вел оперативку, нашлись замечания. Каждого главу муниципалитета от по несколько раз спросил, хватает ли техники для уборки снега, и потребовал держать данный вопрос на строгом контроле.

Оптимистичными докладами подчиненных Салават Хусаинов остался недоволен.

— Если вы говорите, что у вас всё так хорошо, откуда столько жалоб от людей? — возмутился он. — Вы сами ходите пешком, чтобы оценить ситуацию! Тогда будете точно говорить, хорошо провели уборку снега на вашей территории или нет!

На оперативке уточнили, что сегодня, ближе к 23.00, согласно прогнозу погоды, ожидается сильнейший снегопад.