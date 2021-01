В Уфе подняли цены за проезд в трамваях и троллейбусах

С 1 января выросли цены за проезд пассажиров в уфимском электротранспорте.

Муниципальное управление электротранспорта Уфы опубликовало на своем сайте объявление об увеличении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах с 1 января 2021 года. Так, при оплате наличными или банковской картой нужно будет заплатить 22 рубля за одну поездку (раньше платили 20 рублей). При этом стоимость проезда при оплате транспортной картой «Алга» не изменилась, она составляет 18 рублей. Напомним, МУЭТ Уфы объявлен банкротом. По данным Арбитражного суда Башкирии, общая сумма долгов предприятия перед кредиторами превышает 345 млн рублей.

