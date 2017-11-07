На строительство приюта для бездомных животных в Уфе нужно 130 миллионов

Об этом на очередной оперативке заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

На строительство приюта для бездомных животных в Уфе понадобится порядка 130 млн руб. Об этом сегодня на очередном оперативном совещании заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Здание, где планируется содержать бездомных собак и кошек, будет рассчитано на 700 мест (500 - для собак, 200 - для кошек). В приюте планируется две зоны содержания – временное и длительное. На территории будет предусмотрена площадка для выгула животных.

Глава администрации отметил, что на эти деньги можно построить один детский сад.

- Надо понимать, что это серьезные деньги. Это цена одного детского сада. Но мы на этот шаг пошли, в целях гуманности. Животных, пойманных на улицах, будут доставлять в этот центр, где они будут содержаться до определенного решения. Здоровых животных будут пристраивать через фонды, усыплять только опасных для человека, - отметил глава администрации.

По данным администрации Уфы, ежегодно в Уфе отлавливают 5 тыс. безнадзорных животных.