Ирек Ялалов прокомментировал массовую эвакуацию граждан 6 ноября

Глава администрации Уфы остался доволен тем, как была организована массовая эвакуация граждан из-за звонков о заложенном взрывном устройстве. Всего было эвакуировано более 6,1 тысячи человек из 13 торговых центров и одного кинотеатра.

Ирек Ялалов сегодня на оперативке сегодня подчеркнул, что спецслужбы отработали хорошо.

- Все было организовано четко, - отметил он.