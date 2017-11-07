Ирек Ялалов прокомментировал массовую эвакуацию граждан 6 ноября
Сегодня, 09:37ГородНаталья Кузнецова
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Глава администрации Уфы остался доволен тем, как была организована массовая эвакуация граждан из-за звонков о заложенном взрывном устройстве. Всего было эвакуировано более 6,1 тысячи человек из 13 торговых центров и одного кинотеатра.
Ирек Ялалов сегодня на оперативке сегодня подчеркнул, что спецслужбы отработали хорошо.
- Все было организовано четко, - отметил он.
Напомним, вчера поступили звонки о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах. В их числе - "Мир", "Планета", "Семья", "Июнь" и другие. Как сообщил Ялалов, звонки поступали с девяти часов вечера и почти до двух часов ночи.
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