Чистая Уфа пригласила горожан на уборку Трамплина

Общественный благотворительный проект «Чистая Уфа» пригласил уфимцев на субботник по уборке мусора на Трамплине. Сбор на одноименной остановке.

- Мы обеспечим добровольцев перчатками, мешками, а мусор вывезем, - сообщила Медикорсети руководитель проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева. – В этот раз мы хотим устроить экологический пикник и просим всех участников принести с собой напитки в термосе и перекус. Но не в одноразовой посуде, чтобы не приносить мусор с собой.

Кто не может прийти половине седьмого вечера, то может поддержать добровольцев едой и напитками и придти попозже – к 20.00.

- Мы поставили цель не просто собрать весь свой мусор, а вовсе не приносить мусор на природу, - говорят организаторы акции. - Не брать с собой ничего одноразового, никакой упаковки, ничего того, что потом нужно будет выбрасывать в контейнер или даже в переработку. Будем стараться общими силами делать пикники на природе все более экологичными.

Проект #Чистая Уфа уже известен тем, что проводит с апреля в городе разноцветные субботники. 5 мая провели субботник на Биатлоне. 12 мая будут убирать озеро Теплое в Инорсе, начало в 11.00. Адрес для сбора – ул. Мушникова, 13. Проект отличается тем, что его участники очищают лесные массивы, городские леса, а не жилые кварталы.

Субботник 5 мая. Фото: Вконтакте