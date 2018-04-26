Уфимцам предложили принять участие в необычном субботнике

29 апреля в Уфе пройдет плоггинг – пробежка, совмещенная с экологической акцией, сообщили в министерстве экологии и природопользования республики.

Плоггинг – новый фитнес-тренд, когда во время пробежки собирается как можно больше мусора. Таким образом убивается два зайца – организм поддерживается в тонусе, а улицы становятся более чистыми.

Самых чистоплотных бегунов наградят призами.