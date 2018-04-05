В Уфе пройдет «Разноцветный субботник»

12 мая на озере Теплое пройдет «Разноцветный субботник», сообщили в пресс-службе администрации города. Например, цвет Калининского района в этом году – морской волны.

В эко-уборке волонтеры будут очищать лес, собирать стекло и пластик, сдавать сырье на переработку. Вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья направят на реабилитацию больных детей.