В Уфе пройдет «Разноцветный субботник»

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Субботник пройдет в рамках проекта «Чистая Уфа».
12 мая на озере Теплое пройдет «Разноцветный субботник», сообщили в пресс-службе администрации города. Например, цвет Калининского района в этом году – морской волны.
В эко-уборке волонтеры будут очищать лес, собирать стекло и пластик, сдавать сырье на переработку. Вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья направят на реабилитацию больных детей.
В прошлом году в ходе 20 акций было собрано 15 тонн макулатуры, 26 тонн мусора, посажено 200 кедров и сосен.
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