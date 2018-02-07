В Уфе могут установить знак крайней географической точки Европы

Знак установят на железнодорожном вокзале.

Уфа с 2016 года утверждена в Книге рекордов Гиннеса в качестве крайней географической точки Европы, сообщили в пресс-службе администрации города. С этого времени все рекорды по пересечению Европы с Востока на Запад или с Запада на Восток начинаются или заканчиваются именно в Уфе. Крайней западной точкой Европы является мыс Рока в Португалии.

Российский ультрамарафонец, функционер любительского спорта, член Российского географического общества Дмитрий Ерохин написал об этом на своей страничке в социальной сети, отметив, что для любого города важны такие события, а особенное значение они имеют, когда их утверждает такая авторитетная в мире организация, как Книга рекордов Гиннеса. Общественник предложил уфимской мэрии воспользоваться моментом и установить знак или стеллу, откуда должны будут стартовать спортсмены, намеревающиеся поставить рекорд Гиннеса по пересечению Европы.

Эта мысль понравилась главе администрации Уфы Иреку Ялалову.

- Спортсмены и любители спорта ставят себе различные задания преодолеть ту или иную дистанцию – и пешком, и на велосипеде, и на автомобиле. Поэтому считаю предложение очень интересным. В нашем городе уже существуют такие объекты как «Нулевой километр» возле Уфимского почтамта, «Уфимская верста» на северо-восточной границе города, откуда начинался знаменитый Сибирский тракт, – отметил он.

Глава администрации города поручил управлению коммунального хозяйства и благоустройства и главархитектуре этот вопрос рассмотреть.

К обсуждению привлекут общественность - смогут высказаться простые горожане, краеведы, известные спортсмены и эксперты, рекордсмены, которые активно сотрудничают с книгой рекордов Гиннеса, и автор идеи Дмитрий Ерохин.