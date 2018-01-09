Прогулка с Ялаловым: мэр о дворовом детстве, уборке снега и бюджете Уфы

В пешем интервью для ИА Медиакорсеть мэр Уфы рассказал о сносе исторических памятников, первом концерте ДДТ, о том, какой станет Уфа через 10 лет и сколько на самом деле людей в ней живет. Интервью было записано на Черниковском бродвее за два дня до того, как на Уфу обрушились снегопады, при температуре -18°C ..- 20°C

январь 2018, Ирек Ялалов, Уфа, ул.Первомайская, t — 20°C Видео Видео: ИА "Медиакорсеть", mkset.ru

«Черниковский Бродвей»

Шамиль Валеев: Когда мы договаривались об этом интервью, Вы предложили эту площадку, хотя есть исторические для Вас, связанные с Бульваром Славы, с Гастелло, а почему именно здесь?

Когда температура ниже минус 20 градусов уфимский дворовый этикет допускает рукопожатие "по-зимнему" - не снимая перчаток Фото: Рустэм Башкирцев, mkset.ru

Ирек Ялалов: Ну я еще с детства помню эту площадку хорошо. Раньше здесь проходили демонстрации. Потом, вы, наверно, помните, Советская площадь, площадь Орджоникидзе, уже на Горсовет перенесли… И я прекрасно помню это место, прекрасно помню эти клумбы, небольшие деревья, все это благоустройство. И то, что мы два года назад сделали, я считаю, это очень значительный вклад в благоустройства Черниковки. Мы благоустроили от Парка Победы до ДК Машиностроителей и вернули вот этот черниковский Бродвей, как его раньше называли, жителям Черниковки.

Шамиль Валеев: "...черниковский Бродвей"?

Ирек Ялалов: По крайней мере, во времена моей юности, мы так его называли.

Шамиль Валеев: То есть, вы хотите сказать, что городские деньги, городское благоустройство доходят не только до центра…

Ирек Ялалов: Да, здесь такое же качество, как в Софьюшкиной аллее, как у фонтана «Семь девушек». У нас нет приоритетов, чтобы одну часть города сделать «ах, идеально!», а вторую часть похуже. Нет, у нас везде одинаковый подход, везде уфимцы должны получать от города одинаковое качество услуг.

Шамиль Валеев: Я так понимаю, что это касается не только жителей Орджоникидзевского района, но и, допустим, Калининского района?

Ирек Ялалов: Мы сейчас очень серьезно приступили к благоустройству Инорса. Пока только занимались дорогами, но начали уже заниматься и скверами, потом благоустроим территорию вокруг Тёплого озера. Вы знаете, это озеро красивое, незамерзающее, но оно, к сожалению, отличается от большинства других водоемов нашего города тем, что это место постоянных несанкционированных свалок. Поэтому потихонечку-потихонечку движемся по берегу с помощью частных инвесторов и наводим порядок.

Шамиль Валеев: Я так понимаю, что по принципу Джулиани (107-й мэр Нью Йорка, навел порядок при помощи "Теории разбитых окон" - прим.ред.): один раз прибрался, а потом поддерживать, поддерживать, поддерживать порядок так, что со временем жители сами втянутся и перестанут мусорить…

Ирек Ялалов: Конечно.

«От дворовых разборок Бог меня миловал»

Шамиль Валеев: Я правильно понял, что у вас детство прошло в районе Бульвара Славы?

Ирек Ялалов: Да, детство – это две точки в нашем городе. Это Бульвар Славы и Гастелло.

Шамиль Валеев: Вы участвовали в межрайонных разборках? Я помню, что в Уфе в 70-80-е годы было распространено такое дворовое community хулигантства.

Ирек Ялалов: Меня в какой-то степени Бог миловал, потому что я занимался спортом, борьбой. А все, кто занимались борьбой, боксом, самбо, позже – дзюдо, они были как бы над дворами, над территорией. Потому что в секцию ходили люди со всего города и, конечно, в этом плане было хорошо, что мы коллеги, борцы, могли друг за друга постоять в любой точке города. Это, наверно, принципиально отличало от той классической дворовой культуры, которая была раньше. И я же учился до третьего в 99 школе и жил на одной стороне Проспекта, потом перебрался на другую сторону, и получилось так, что у меня и здесь, и там были друзья. Враждовали две части Проспекта, а я и там, и там был свой, и там, и там был чужой. Приходились какие-то драки дворовые, но это не были драки крупномасштабные, которые в те времена случались, это были одиночные поединки.

Шамиль Валеев: ...характер такая дворовая культура закаляет...

Ирек Ялалов: Конечно. Вы же помните, тогда каждый уважающий себя мальчишка должен был уметь за себя постоять и, как минимум, знать пять аккордов на гитаре.

Шамиль Валеев: И сегодняшняя ваша кепочка с "ДДТ" как раз по этой теме?

Ирек Ялалов: Да, я помню, недалеко отсюда был один из концертов этой группы, в актовом зале Нефтяного университета. Творился какой-то кошмар, столпотворение, все коридоры были забиты, комсомольский отряд пытался как-то порядок навести… Это было первое знакомство с группой. А потом, они же все примерно нашего возраста, чуть постарше… Конечно, мы гордимся нашим земляком.

Шамиль Валеев: Вы с ним знакомы, поддерживаете отношения?

Ирек Ялалов: Да, знакомы. Я не скажу, что мы отношения поддерживаем, но я его уважаю за то, что он не забывает свою родину, в отличие от многих уехавших. Многие же уфимцы уехали, состоялись за границей и как будто стесняются своей родины. А Шевчук он всегда, всегда вспоминает свою родину, за что ему огромное спасибо. Этим он и вызывает всяческое уважение - не только своим творчеством, но и патриотизмом.

Шамиль Валеев: Я только год назад узнал, что вы являетесь городским менеджером не в первом поколении. Расскажите, пожалуйста, про отца? Я так понимаю, вы его проводили год назад, примерно в это время.

Ирек Ялалов: Отец у меня приехал в начале 50-х годов из глухой башкирской деревни Салаватского района. По-русски очень плохо говорил, потом стал говорить блестяще. Он начинал свою работу финансовым ревизором в министерстве финансов, потом пошел по линии исполнительной власти, работал в исполкоме Калининского района, в Октябрьском районе. Потом работал заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства по вопросам финансов. Это период золотого расцвета ЖКХ, когда были огромные ресурсы, когда по капиталоемкости это было самое мощное министерство. И, конечно, то, что там он проработал более десятка лет, для меня было хорошей школой, потому что и на кухне обсуждались какие-то вопросы, и очень много известных людей были на нашей кухне. Так получилось – никогда я этого не планировал – пошел по его стопам. Да, год назад он ушел, царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом. Он много дал мне, моей семье, потому что это был человек несгибаемой воли.

«Нынешний бюджет позволяет жить Уфе без ЧП»

Шамиль Валеев: Говоря о городских финансах, не могу не вспомнить вашу фразу «Орда наоборот», при распределении доходов. Сколько Уфа зарабатывает, откуда получает, можете примерно, грубыми мазками обозначить?

Ирек Ялалов: Этой фразе уже пять лет. Её я сказал однажды на федеральном уровне, я сейчас не помню, то ли в Госдуме, то ли в Совете Федерации. Речь идет о межбюджетных отношениях на всех уровнях. И, конечно, чтобы такие крупные города, как Уфа, развивались опережающими темпами, нужны значительные бюджеты.

Пока бюджет, который мы имеем, позволяет городу функционировать без серьезных ЧП, без аварий. Но поступательное развитие городов невозможно без кардинального пересмотра межбюджетных отношений. Эта тема, кстати, обсуждается уже на всех федеральных площадках, там, где участвуют муниципалитеты. Вы знаете, я вошел в состав президентского совета, в состав президиума, там тоже этот вопрос обсуждается.

Я думаю, в ближайшие годы будут приняты какие-то вещи, которые позволят муниципалитетам более уверенно себя чувствовать в вопросах финансового обеспечения. Да и федеральный центр сейчас развернулся. На огромную программу благоустройства дорог «Безопасные и качественные дороги» даются средства федеральным центром. Мы впервые привлекли средства на реконструкцию парка Кашкадан - это тоже федеральные деньги. Там очень серьезная реконструкция сейчас идет, начиная от инженерных сетей, заканчивая высадкой крупномеров. Я думаю, через несколько лет будет очень хороший качественный парк, который не будет уступать лучшим зонам отдыха.

«Хулиганство, которое граничит с преступлением»

Шамиль Валеев: Мы находимся в исторической части города. Думаю, резонный вопрос, наболевший у многих горожан. Вы достаточно подробно рассказывали о разных подходах к реконструкции исторических зданий. Расскажите, какой подход Вы считаете правильным, ну вот на примере Восьмиэтажек, с "Орджаника", которые все равно ветшают со временем? Сносить их одномоментно и строить жилье или с помощью пинцета восстанавливать?

Ирек Ялалов: Если мы посмотрим на здания, которые были построены в пятидесятые годы, Восьмиэтажки, то наше предложение по балконам, которые находятся в предаварийном состоянии. Заменить балконы на аналогичные, копии, но только выполненные из современных материалов, более долговечных, более прочных. Тоже самое касается карнизов, лепнины на Восьмиэтажках, потому что те материалы, из которых были выполнены эти элементы, к сожалению, из низкосортного бетона и сейчас представляют серьезную угрозу. Ну вот отмарафетили, зашпаклевали, покрасили, все сделали, инженерией занялись внутренней – дома можно сохранить еще лет на сто. Пока ищем подходы, потому что не мы контролируем памятники исторического наследия – есть специальное ведомство. Я думаю, мы с ними договоримся, потому что аналогичное восстановление невозможно в силу того, что конструкции обветшали.

Шамиль Валеев: А сколько раз вам приходилось принимать решение или одобрять, идти на встречу тому, что здание не должно больше существовать в прежнем виде?

Ирек Ялалов: За годы моей работы я принял два принципиальных решения о сносе домов, памятников культурного, исторического наследия, но они оба были восстановлены. Восстановлены были копиями. Это дом Россинского, известный сейчас ресторан. И второй объект – это памятник на углу улиц Кирова-Ленина, который сейчас восстанавливается.

Был снесен ряд объектов застройщиками, я считаю, что это хулиганство, граничащее с преступлением. Я думаю, они вводили в заблуждение и муниципальные власти. Хотя сейчас все клянутся и божатся, что восстановят эти памятники, но это будут опять копии. Почему копии, потому что в силу обветшания стен, отсутствия фундамента, гниения конструкций, эти памятники просто невозможно было реконструировать. Конечно, в идеале все должно даже не реконструироваться, а реставрироваться. К сожалению, таких объектов, которые можно реставрировать, у нас процентов 20-30 от всего массива памятников. По остальным надо, к сожалению, третий вариант какой-то придумывать между реконструкцией и самоделом. Конечно, необходимо сохранять полную визуальную аутентичность.

Шамиль Валеев: То есть вы, в целом, за сохранение исторического облика Уфы?

Ирек Ялалов: Конечно. Мы итак ими, по большому счету, обделены, по сравнению с приволжскими и уральскими городами - у нас не так много выдающихся памятников. Это все стандартные особняки купцов или промышленников. Поэтому конечно надо сохранять все, что осталось.

Шамиль Валеев: Боль уфимцев можно понять, потому что много объектов было снесено и в предыдущие годы, их выставляли – не выставляли, были учтены – не были, но снос изменил визуальную историю Уфы.

Ирек Ялалов: Понимаете, это как и во многих областях, жизнедеятельность человека. Надо создать четкую правовую основу. Потому что снесли несколько сотен объектов, начиная с сороковых до двухтысячных. Они не являлись памятниками, они не были признаны, не были в реестрах. За время моей работы количество памятников культурно-исторического наследия удвоилось: было 400, стало 800. Идет поступательная работа по оформлению этих объектов. Когда памятник оформлен – он защищен.

Шамиль Валеев: Это мешает развитию города?

Ирек Ялалов: Мешает. Создается так называемая охранная зона вокруг памятника, она носит формальный характер и, конечно, каждый раз нам приходится решать сложные вопросы с прилегающей территорией. Если встать полностью на бюрократический подход сохранения памятников, мы даже ни одну инженерную сеть не сможет проложить рядом с этим памятником – все попадает в охранную зону. Много таких вопросов, но они все решаются, подходы мы находим.

«Чистить в городе снег бесплатно невозможно»

Шамиль Валеев: Я бы хотел снова вернуться к снегу. Покажите, пожалуйста, пальцем, вот здесь кто должен снег убирать, вот в этом месте (показывая на аллею по ул.Первомайской)?

Ирек Ялалов: Это убирает муниципальное предприятие Орджоникидзевского района. Это ответственность мэрии, и дороги - тоже ответственность мэрии. Тротуар рядом с магазином – это зона ответственности предпринимателей, которые на «красных линиях», они должны чистить. Но мы по «красным линиям» всегда помогаем, свою технику загоняем чистить.

Шамиль Валеев: Я так понимаю, что не у каждой парикмахерской есть деньги на трактор «Беларусь».

Ирек Ялалов: С них это и не требуется. Есть же такой подход, как заключение договора об очистке территории, есть клининговые компании, муниципальные компании, которые могут прийти и помочь. Но полностью чистить город бесплатно, что с нас требуют, – это невозможно. Вы же понимаете, что бесплатно работать невозможно. Людям надо платить зарплату, затраты на горюче-смазочные материалы и так далее. Мы готовы обслуживать территории, и такая работа позволит развиваться нашим МУСИБам, они будут получать прибыль, на нее закупать технику, обновлять автопарк.

Шамиль Валеев: Какое-то ЖКХ-предпринимательство должно возникнуть?

Ирек Ялалов: Оно возникло. Вы посмотрите, все торговые центры обслуживаются клининговыми компаниями. Клининг – это и уборка снега, и вывоз мусора. И такие компании у нас в городе возникли и очень неплохо работают.

Шамиль Валеев: Во дворах кто должен убирать?

Ирек Ялалов: Управляющая компания, если жильцы выбрали управляющую компанию. Если дом управляется самими жильцами, то сами жильцы должны определяться.

Неудачная скульптура Карандаша - шутка со стороны муниципалитета

Шамиль Валеев: Я, наблюдая за вашей публичной деятельностью, заметил подход взаимного троллинга с горожанами, какой-то пинг-понг. Допустим, те же самые скульптуры, которые должны провоцировать активность горожан. На что вы рассчитываете, чего ждете от горожан?

Ирек Ялалов: Сейчас уже можно приоткрыть секрет небольшой. Вы помните известную фигуру Карандаша? (клоуна Карандаша с собакой – прим.) Да, она не совсем удачная получилась. Её решили убрать, а потом посоветовались и по городу начали переставлять. Ну это был, конечно, троллинг, классический троллинг. Только через месяц-два кто-то догадался и написал в сети «что-то здесь не то». Догадались, что не настолько больные на голову муниципальные чиновники, чтобы ставить фигуру тут и там. Это была определенная шутка со стороны муниципалитета, хорошо, что её жители поняли.

Шамиль Валеев: Есть ли надежда, что предприниматели, уфимское купечество будет реагировать на такие эстетические вызовы и пытаться… Может быть, обращаются: «Давайте снесем это коричневое чудо и поставим что-нибудь из золота?»

Ирек Ялалов: Уже есть такие прецеденты. Думаю, в ближайшие годы это появится, потому что провоцирование общественных инициатив - один из приемов работы градоначальника во всем мире. Потому что сидеть и наблюдать, как развивается город, не внося в него ничего, - это неправильный подход. Мы же все жители, живём в одном городе.

Шамиль Валеев: То есть это своего рода лечение от патерналистского подхода, когда люди сидят и ждут, пока придут к ним и всё сделают, насколько я понимаю?

Ирек Ялалов: Конечно.

Уфимцы стали жить в садах

Шамиль Валеев: Недавно я слышал, что Уфа давно уже не миллионник. Сколько, по вашим данным, сейчас в Уфе живет людей, включая приезжих?

Ирек Ялалов: Я всегда оперирую двумя цифрами. По статистике у нас на 1 января 2018 года проживает 1 млн 127 тысяч человек. По нашим оперативным данным, которые мы видим по посещению школ, детских садов, трудовым ресурсам, которые задействованы в экономике города, мы считаем, проживает больше 1 млн 200 тысяч человек.

Шамиль Валеев (обращаясь к камере): Запомните, уфимцы, нас миллион двести тысяч человек, не миллион.

Ирек Ялалов: Эту разницу в 70-80 тысяч, к сожалению, никак невозможно доказать. Потому что люди не регистрируются, они работают, живут в пригороде. Сейчас новое веяние, которое идет в России и затронуло Уфу. Начинают покупать сады в СНТ, обустраивать садовые домики и проживать на постоянной основе. Это растет, как снежный ком. Мы понимаем, что люди с небольшим достатком решаются на такие поступки. Но это приносит очень много проблем нашему муниципалитету. Там нет ни школ, ни больниц. Нет дорог, зимой очень узкий проезд в садах - это проблема для проезда скорой помощи и пожарной машины. Это новый вызов, который нам преподносят сейчас.

Шамиль Валеев: Проблема, которая волнует меня как пешехода, как пассажира - разметка на дороге. Что у нас с ней? Почему она так быстро стирается?

Ирек Ялалов: Напомню, 7 лет назад мы размечали всего 12 улиц, сегодня мы размечаем 80 улиц. Перешли практически полностью на новую пластиковую разметку. Вообще разметка должна быть всегда, круглые сутки, круглый год. Ее надо размечать таким образом, чтобы каждый раз обновлять, когда она стирается. По существующим нормативам мы разметку наносим всего один или два раза в год на магистральных улицах. Это крайне мало. Москва обновляет разметку каждый месяц. Это большие затраты. Мы должны понимать, что если мы хотим хорошую качественную разметку, мы должны затрачивать намного больше средств на содержание наших дорог. И поэтому мы ставим вопрос о более качественном финансировании нашего города.

Бюджет Уфы - десятая часть того, что зарабатывается на её территории

Шамиль Валеев: Возвращаясь к денежному вопросу. Я тогда цифры пропустил. Сколько Уфа зарабатывает и сколько она получает?

Ирек Ялалов: Может быть будет не совсем корректно говорить, что Уфа «зарабатывает», потому что многие компании, зарегистрированные в Уфе, работают на всей территории республики и за пределами республики. По нашим данным, налоговые и неналоговые поступления, которые аккумулируются в нашем городе, составляют где-то 240 млрд руб. По итогам года у нас бюджет получился 25 млрд руб, где-то одна десятая часть. А по затратам - 26 млрд руб.

Шамиль Валеев: А в Казани, извините, с этим как дела?

Ирек Ялалов: У Казани - такой же бюджет. Там немного другая ситуация. В Казани всё капитальное строительство и транспорт финансируется республикой, поэтому все капитальные объекты строятся республиканским правительством. В этом разница. У нас правительство в последнее время тоже стало серьезно вкладываться в социальную инфраструктуру. В 2017 году мы 3 школы построили с помощью правительства. Очень серьёзно правительство занялось медициной, строительством больниц в Уфе: перинатальный центр, онкологический центр строятся и так далее. Это и спортивные объекты, которые за счет средств правительства построены, например, реконструкция стадиона «Нефтяник», центр спортивной подготовки на Камышлинской... Я считаю, что основные объемы строительства в городе должны финансироваться регионом, потому что Уфа - это лицо республики.

Шамиль Валеев: Нарисуйте, пожалуйста, картинку: Уфа через 10 лет. Какой она должна быть?

Ирек Ялалов: Через 10 лет нас будет больше тысяч на 50, как минимум. Если мы сохраним темпы последних 10 лет, то нас будет на сто тысяч больше. И Уфа будет к себе притягивать жителей со всей республики, из малых и больших городов. Потому что этот процесс остановить невозможно.

Здесь сосредоточены все основные лучшие компетенции, которые есть в нашей республике. Уфа будет более благоустроенной, будут более качественные дороги. Появится еще десяток искусственных сооружений - это мосты и путепроводы, пешеходные переходы. Появится ряд красивейших архитектурных доминант в нашем городе, это будут уже объекты, построенные с высоким уровнем архитектуры.

Мне кажется, поменяется чуть-чуть менталитет наших жителей. Мы станем более бережно относиться к городу. Конечно, это трудно представить нашим человеческим разумом, но десятки миллионов рублей составляет ущерб, нанесенный нашему бюджету актами вандализма. Мы жжем лифты, ломаем скамейки на тротуарах, урны, ледовые городки, иллюминацию, освещение - бесконечный список. Достаточно сказать, что жители Уфы ежегодно воруют от 70 до 80 тысяч цветов с клумб. Хорошо, когда молодой человек дарит цветы девушке, но я бы на месте девушки такие цветы не принял. Что это за парень, который не может найти условно 3 рубля, чтобы купить какой-то самый скромный цветок девушке.

Я думаю, что Уфа будет одним из лидеров среди городов миллионеров в Российской Федерации по качеству жизни, по уровню образования, по культуре, экономике. У нас очень неплохие стартовые позиции сформированы для того чтобы рвануть. Но это всё зависит от нашей работы, от работы муниципалитета. Мы очень надеемся на поддержку нашего правительства. Только правительство может привлечь и существенно влить финансовые ресурсы в столицу республики. Задача муниципалитета во многих регионах заключается в прозаических вещах: вывозить мусор, чистить снег, обслуживать прилегающие дороги. А глобально всё развивает и строит либо регион, либо государство.

Шамиль Валеев: А общественные пространства?

Ирек Ялалов: Мы же провозгласили концепцию «Город в парке». И мы поступательно к этому идем.

Шамиль Валеев: То есть наши общественные пространства - это не пустоши какие-то, это парки?

Ирек Ялалов: Практически весь город, я думаю, будет благоустроен, все основные территории. И мы надеемся, что через 10 лет мы придём в самый последний двор Уфы и его благоустроим.

Шамиль Валеев: Спасибо Вам большое! Наилучших пожеланий на новый год нашей совместной здесь жизни, а вашей - работы. Пусть все будет хорошо и, как говорят в Уфе, "по-зимнему" (протягивая для рукопожатия руку в перчатке).