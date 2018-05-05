В Уфе появятся трамваи на улицах Комсомольская и Российская

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимские власти утвердили проект, согласно которому южную и северную части города соединят трамвайными путями.
Трамвайное кольцо на остановке «Госцирк» демонтируют, трамвайные пути пройдут через проспект Салавата Юлаева по бульвару Саид-Галиева и потом по Комсомольской и Российской до нынешней линии на улице Трамвайная.
Отдельная полоса для трамваев шириной в десять метров пройдет вдоль проезжей части улицы с правой стороны. Появится восемь новых остановок - «Кинотеатр Искра», «Глумилино», «ТК Ильинский», «Кольская», «Российский переулок», «Главархитектура», «Башинвестбанк» и «Парк имени Калинина».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей