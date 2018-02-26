МУЭТ Уфы найдет фирму, которая поможет сократить затраты на электроэнергию

Предприятие планирует обратиться за помощью к энергоаудиторам.

Муниципальное унитарное предприятие Управление электротранспорта Уфы планирует сократить расходы на электроэнергию. Предприятие 5 марта проведет аукцион, где отберет компанию, которая разработает план мероприятий, направленных на снижение затрат МУЭТ. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, цель – разработка технически и экономически обоснованных мероприятий направленных на снижение затрат за потребленную электрическую энергию. Для этого победителю аукциона предстоит собрать необходимые данные по затратам на энергоресурсы предприятия, определить базовое энергоиспользование, а затем предложить варианты решения.

В МУЭТе рассчитывают, что экономия от таких мероприятий должна составить не менее 10% от стоимости месячного потребления электроэнергии.

Как пояснил генеральный директор МУЭТ Аскар Фазлыев, средняя стоимость месячного потребления электроэнергии составляет 10 млн руб, в том числе около 7,5 млн руб летом и до 12 млн руб - зимой.

- Подобные услуги нам оказывали в 2015 году. Экономия за 2012-2015 годы составила 20 млн руб, - сказал он.

Контракт планируются заключить на один год. Начальная цена контракта– 850 тыс руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Напомним, что в прошлом году «Энергосбытовая компания Башкортостана» неоднократно из-за долгов проводила отключение тяговых подстанций электротранспорта, поэтому электротранспорт какое-то время в городе не работал. В декабре генеральный директор «ЭСКБ» Андрей Травкин сообщал, что сумма долга была более 200 млн руб.

Как пояснил Медиакорсети директор МУЭТ Аскар Фазлыев, на сегодняшний день сумма долга снижена практически в два раза.

- На сегодняшний день долг у УИТа (Управление инфраструктурой транспорта Уфы – прим. ред.) сокращен со 150 млн руб до 50 млн руб, у МУЭТа - порядка 50 млн руб текущего долга, - сказал Аскар Фазлыев.

Он пояснил, что к энергоаудиторам компания вынуждена обратиться для того, чтобы обязать гарантирующего поставщика применять тарифы, которые выгодны МУЭТу.