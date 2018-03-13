Новая транспортная модель Уфы: трамваи останутся, метробусов не будет

Свежая транспортная модель Уфы находится в данный момент на согласовании в Госкомтрансе Башкирии, именно от этого ведомства зависит, будет ли она претворена в жизнь. Об этом сообщили участники пресс-конференции, организованной редакцией издания «Коммерсантъ-Башкортостан» сегодня, 13 марта. Правда, представители Госкомтранса РБ, как и специалисты «Башавтотранса», на встречу с журналистами не явились, так что получить уточненную информацию по поводу сроков внедрения в жизнь новой транспортной модели непосредственно от них не получилось.

Абсолютно очевидно, что метробусов и тому подобных новаторских скоростных видов транспорта в Уфе в обозримом будущем не будет – слишком больших капиталовложений они требуют, которыми Уфа не располагает. Инновационные электробусы оказались настолько дорогим удовольствием, что их стоимость равна стоимости нескольких маршрутных ПАЗиков. С учетом этих нюансов новую транспортную модель уместнее было бы называть планом оптимизации транспортной системы башкирской столицы.

Как уже сообщала Медиакорсеть, разработкой новой транспортной модели для Уфы занимался Санкт-Петербургский институт транспортных систем.

- Собственно, ничего особо революционного в этой разработке нет, по сути, она представляет собой возврат к советской системе, которая предполагала основную нагрузку на трамваи, троллейбусы и автобусы, - поделился мнением генеральный директор МУЭТ Аскар Фазлыев.

– В частности, новая модель предусматривает создание по городу нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые будут главным образом обслуживаться государственными автобусами, троллейбусами и трамваями. При этом окончательно отказаться от услуг микроавтобусов в городе не удастся, потому что понадобится обеспечить подвоз пассажиров к этим пунктам. Вот этим и должны будут заняться маршрутные микроавтобусы.

Как пояснил представитель столичного управления транспорта и связи Альберт Сафаров, подготовленная санкт-петербуржцами новая транспортная модель предполагает два варианта развития событий. Во-первых, должны быть удалены дублирующие маршруты, но для этого их должен заменить городской транспорт, однако нынешнее состояние как автобусного парка «Башавтотранса», так и электротранспорта не позволяет осуществить это намерение.

По этой причине многим экспертам более интересным представляется второй вариант транспортной модели, по которому в городе должны появиться несколько транспортно-пересадочных узлов. Основной из них – Южный автовокзал может сменить место дислокации вплоть до выноса его за пределы города, в район улицы Рубежной. Окончательный выбор той или иной модели развития транспортной системы зависит от Госкомтранса РБ.

При этом, как подчеркнул Аскар Фазлыев, электротранспорт сохранится в любом случае.

- Мы считаем, что должны быть две трамвайных линии – по улицам Блюхера и Российской, каждый из этих транспортных коридоров сможет заменить другой в случае сложной техногенной ситуации, - пояснил он. – Правда, тут есть проблема: поскольку трамвайное депо расположено в районе ГДК, выезд из него на линию через проспект Октября, в направлении Российской, конечно, может добавить сложностей. Рассматривался вариант подземного тоннеля под проспектом Октября, но он тоже пока далек от реальности.

По его мнению, если бы в начале 2000-х годов не было разорвано трамвайное сообщение между южной и северной частями Уфы, решить транспортную проблему города сегодня было бы гораздо легче.

- Авторы тогдашней реформы решили, что надобность в трамваях отпадет, поскольку многие горожане станут автомобилистами. Однако жизнь доказала, что их мнение было ошибочным. Плоды той ошибки мы пожинаем теперь, - считает Аскар Фазлыев. – До разрушения общегородской трамвайной сети трамваи в Уфе перевозили до 150 тысяч человек в день, сегодня этот показатель достигает едва 50-60 тысяч человек.

На линии ежедневно выходят 160-180 единиц электротранспорта. Людям стало невыгодно пользоваться трамваями, чтобы попасть из одной части города в другую. Конечно, маршрутки тут выигрывают. Себестоимость поездки в электротранспорте у нас составляет 36 рублей, проезд стоит 18 рублей, а для льготников – 11 рублей, но даже до уровня 18 рублей мы не получаем компенсацию от государства.

По этому поводу МУЭТ предъявил иск к Минфину республики, рассмотрение которого пока еще не закончилось.

В качестве одного из способов решения транспортной проблемы в Уфе несколько лет назад рассматривался вариант объединения «Башавтотранса» и МУЭТ, но он не был принят на уровне правительства региона, хотя в том же Стерлитамаке подобный прецедент есть, и он вполне успешно работает.

В связи со всеми описанными сложностями отказаться от маршруток окончательно в ближайшие годы в Уфе точно не удастся. Но городские власти надеются усилить контроль за их работой, такие возможности им дали последние изменения в законодательстве, упростившие процедуру лишения лицензий автоперевозчиков.

Нарушений со стороны водителей и владельцев маршруток достаточно. По данным ГИБДД, только за два месяца 2018 года в Башкирии зарегистрировано 61 ДТП с участием водителей автобусов, 50 из них произошли в Уфе.