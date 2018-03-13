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Новая транспортная модель Уфы: трамваи останутся, метробусов не будет
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Новая транспортная модель Уфы: трамваи останутся, метробусов не будет

Сегодня, 17:16ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Kmv.gorodskoitelegraf.ru
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