Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года
Если этот процесс будет идти такими же темпами и количество очередников не изменится.
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы (УЗИО), начальником которого является Раиль Еникеев, отчиталось сегодня на пресс-конференции об итогах своей работы в прошлом году. УЗИО является преемником почившего в бозе КУМСа – городского Комитета по управлению муниципальной собственностью. В ведении Управления находится, соответственно, муниципальное имущество, которым распоряжается город – продает, сдает в аренду за деньги или бесплатно.
УЗИО делает это, судя по отчетам, вполне успешно. В 2017 году на Управление были возложены функции главного администратора неналоговых доходов по 23-м КБК (кодам бюджетной классификации), другими словами по 23-м статьям поступления в бюджет неналоговых поступлений от управления муниципальным имуществом. По плану таких поступлений в 2017 году должно быть 3,3 млрд рублей, план перевыполнен на 1,3%. При этом бюджет Уфы на треть – на 32,3% – состоит именно от поступлений в результате деятельности УЗИО.
Земля – одна из главных доходных статей. В 2017 году бюджет Уфы получил от продажи и аренды земли 1 млрд 974 млн руб. В том числе, от аренды земли – 1 млрд 643 млн руб.
Среднерыночная цена аренды муниципального имущества в Уфе – 1800 руб в год за 1 квадратный метр. По этому показателю мы примерно в середине, если сравнивать с ближайшими соседями. В частности, аренда муниципального имущества у наших главных соседей и конкурентов – Казани – стоит в два раза дороже: 3631 рубль. Дешевле всего в крупных городах имущество сдается в аренду в Ижевске – 1325 руб., далее идет Самара – 1381 руб. (см. фото).
Землю не только продают и сдают в аренду, но и раздают бесплатно, например, гражданам, которым такая земля положена по закону - под строительство. Это, например, многодетные семьи и другие категории граждан. Правда, везет далеко не всем.
В 2017 году таких бесплатных участков нуждающимся выдали 79 штук. А всего по состоянию на 1 января 2018 года на учете (в очереди) состоят 12 835 человек.
Простая арифметика подсказывает, что если землю нуждающимся выдавать заданными темпами, то очередь растянется на 162 года. Ну или всем ждать и надеяться, что когда-нибудь все-таки изобретут эликсир бессмертия.