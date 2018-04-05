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Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года
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Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года

Сегодня, 15:29ГородМарат ГареевФото: mkset.ru
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