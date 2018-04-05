Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы (УЗИО), начальником которого является Раиль Еникеев, отчиталось сегодня на пресс-конференции об итогах своей работы в прошлом году. УЗИО является преемником почившего в бозе КУМСа – городского Комитета по управлению муниципальной собственностью. В ведении Управления находится, соответственно, муниципальное имущество, которым распоряжается город – продает, сдает в аренду за деньги или бесплатно.

УЗИО делает это, судя по отчетам, вполне успешно. В 2017 году на Управление были возложены функции главного администратора неналоговых доходов по 23-м КБК (кодам бюджетной классификации), другими словами по 23-м статьям поступления в бюджет неналоговых поступлений от управления муниципальным имуществом. По плану таких поступлений в 2017 году должно быть 3,3 млрд рублей, план перевыполнен на 1,3%. При этом бюджет Уфы на треть – на 32,3% – состоит именно от поступлений в результате деятельности УЗИО.

Земля – одна из главных доходных статей. В 2017 году бюджет Уфы получил от продажи и аренды земли 1 млрд 974 млн руб. В том числе, от аренды земли – 1 млрд 643 млн руб.

Среднерыночная цена аренды муниципального имущества в Уфе – 1800 руб в год за 1 квадратный метр. По этому показателю мы примерно в середине, если сравнивать с ближайшими соседями. В частности, аренда муниципального имущества у наших главных соседей и конкурентов – Казани – стоит в два раза дороже: 3631 рубль. Дешевле всего в крупных городах имущество сдается в аренду в Ижевске – 1325 руб., далее идет Самара – 1381 руб. (см. фото).

Стоимость аренды муниципального имущества в Уфе и других городах Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Землю не только продают и сдают в аренду, но и раздают бесплатно, например, гражданам, которым такая земля положена по закону - под строительство. Это, например, многодетные семьи и другие категории граждан. Правда, везет далеко не всем.

В 2017 году таких бесплатных участков нуждающимся выдали 79 штук. А всего по состоянию на 1 января 2018 года на учете (в очереди) состоят 12 835 человек.