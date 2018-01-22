Главу сельсовета осудили за присвоение части земли нацпарка «Башкирия»

Главу администрации сельского поселения в Мелеузовском районе осудили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Обвиняемый не проконтролировал работу починенного и подписал выписки из похозяйственной книги, в которых были недостоверные сведения о наличии у гражданина права собственности на землю. В результате действий главы администрации, зарегистрировали право собственности на территории национального парка «Башкирия», что изменило его целевое назначение и незаконное отчуждение из собственности РФ, в том числе уменьшение площади особо охраняемой природной территории федерального значения.