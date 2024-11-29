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Аренда земли

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Башкирию раздают за долги
29 ноября, 04:10
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
Мусороперерабатывающий комплекс в Башкирии построят за 300 млн рублей
В Башкирии выделили земли под строительство мусороперерабатывающего комплекса компании «Эко». Ради этого не проводились торги. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.
15 марта, 14:54
Хабиров передал заводу землю в Уфе без проведения торгов
Сын, получивший предприятие по наследству, также, как и отец, удостаивается наград от главы Башкирии.
12 января, 06:20
2019
Мэрия Уфы сдает в аренду участок в Деме для торгово-выставочного комплекса
Начальный ежегодный платеж установлен в 1,25 млн рублей.
13 марта 2019, 05:27
В Уфе чиновники пригрозили снести почти 500 гаражей в Сипайлово
Они уверяют, что земля должна быть освобождена по решению суда и она нужна для постройки социального дома.
12 марта 2019, 13:10
В Башкирии бывшего чиновника минземимущества заподозрили в превышении полномочий
23 января 2019, 10:44
В Башкирии жители Давлекановского района выступили против нового свинокомплекса
21 января 2019, 12:47
2018
Депутаты Башкирии возмутились продажей Красногорской земли
3 декабря 2018, 10:38
Глава Гафурийского района Башкирии незаконно выделял сельские земли
Ему грозит несколько лет лишения свободы.
22 июня 2018, 06:09
Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года
5 апреля 2018, 10:29
В Башкирии чиновников муниципалитета осудят за поддельные документы
29 января 2018, 12:49
2017
В Башкирии чиновники незаконно раздавали землю под огороды
25 мая 2017, 10:44

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