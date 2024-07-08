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Раздел имущества

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Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Певица из Татарстана подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
8 июля, 05:08
Мать погибшего бойца СВО отсудила деньги у его отца в Башкирии
19 июня, 11:39
Квартиры жителей Башкирии выставят на торги
17 мая, 06:31
2018
В Башкирии суд арестовал имущество главы Хайбуллинского района - СМИ
Чиновника подозревают в мошенничестве.
17 апреля 2018, 08:32
Бесплатную землю в Уфе закончат раздавать через 162 года
5 апреля 2018, 10:29
2017
Уфимка обратилась в прокуратуру с жалобой на судебных приставов
31 августа 2017, 10:47

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