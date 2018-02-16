Резиденты ТОР в России теперь смогут получать земли втрое быстрее

Процедура получения земель под строительство и подключение к коммунальным сетям для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) будет проходить в три раза быстрее.

Как написала газета «Известия», кроме этого упростится механизм перевода земель в категории, необходимые для начала возведения объектов.

Соответствующие поправки в некоторые законы подготовили в Минвостокразвития. Изменения существенно ускорят время освоения земель, а также привлекут инвестиции, считают эксперты.

Резиденты ТОР смогут получать земли под строительство в ускоренные сроки. Период перевода земли из одной категории в другую регламентируют. Так, если территория находится в федеральной собственности, он составит до трех месяцев, а если в собственность субъекта — до двух месяцев. Также сократится время проведения госэкспертизы проектной документации. Если ранее оно составляло 60 дней, теперь будет 20 дней.

Поправки к законопроекту подготовили по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. В конце прошлого года он заявил, что следует уделить повышенное внимание развитию Дальнего Востока, поскольку состояние инфраструктуры большинства объектов в регионе выступает препятствием для осуществления инвестиционных планов.

Поправки к закону позволят ускорить процедуру строительства объектов инфраструктуры ТОР. Это необходимо для обеспечения опережающего развития дальневосточного региона, пояснили в Минвостокразвития. Однако точные прогнозов темпов роста в ведомстве не предоставили.

Кроме этого, законопроект от Минвостокразвития значительно расширяет перечень лиц, которые могут подготавливать документы по планировке ТОР. В настоящее время это могут делать только правительство и местные органы власти, объяснил юрист Фонда содействия бизнесу (ФОСБИ) Владислав Баландин. По новым правилам подготовкой документации смогут заниматься и компании, с которыми заключаются договора о развитии застроенной территории.