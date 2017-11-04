Ирек Ялалов поздравил уфимцев с Днем народного единства

Сегодня вся страна отмечает государственный праздник.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поздравил горожан с Днем народного единства. Текст его поздравления опубликован на официальном сайте мэрии Уфы:

- 4 ноября мы отмечаем государственный праздник – День народного единства. Он неразрывно связан с судьбой России и своими корнями уходит в славную историю нашей страны.

В Уфе проживают представители более ста разных национальностей, всех основных традиционных конфессий, и всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, уважать традиции друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать трудности и вместе развивать наш город, республику, страну, поэтапно изменять нашу жизнь к лучшему.

Уверен, что каждому из нас, кто живет на нашей благодатной земле, небезразлична ее судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная задача – работать на развитие всех сфер жизни нашего родного края, сделать жизнь наших граждан достойной и обеспеченной.