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День народного единства

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Ноябрь
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
31 октября, 19:18
Октябрь
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Поликлиники в Уфе меняют график
29 октября, 11:59
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Уфимцам напомнили о неизбежном
21 октября, 09:12
Уфимцы будут меньше работать
10 октября, 04:31

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