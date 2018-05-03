Уфимский аэропорт: Появились новые рейсы в Турцию и Сибирь

28 и 29 апреля из аэропорта «Уфа» стартовала полетная программа двух новых турецких авиакомпаний, в том числе начались полеты в Новосибирск

В соответствии с авиационными традициями, новые рейсы встретили водяной аркой.

Ночью 28 апреля в уфимский аэропорт прилетел первый рейс турецкой авиакомпании «Атлас Глобал». Новый перевозчик планирует возить туристов из Уфы в Анталью (запланировано 12 рейсов в неделю) и Даламан. Полеты будут выполняться в рамках маршрутных программ туроператоров «Анекс Тур» и «Интурист» дважды в день на воздушных судах Airbus A321 вместимостью 216 пассажирских кресел.

29 апреля торжественно встретили самолет еще одного, впервые появившегося в уфимском аэропорту перевозчика из Турции - «Онур Эйр». В весенне-летний сезон 2018 года рейсы авиакомпании будут выполняться под эгидой туроператоров «Корал Тревел» и «Пегас Туристик». Из Уфы в Анталью полеты запланированы ежедневно, вылет из столицы Башкирии в 02:00 местного времени. На маршруте авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда Airbus A321 вместимостью 219 мест.

- Новые турецкие лоукост-перевозчики «Онур Эйр» и «АтласГлобал», открывающие высокочастотные рейсы в Анталью, на 30 процентов увеличат количество рейсов, выполняющихся на этом направлении, - отмечает начальник пресс-службы международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. – Это позволит дополнительно перевозить более восьми тысяч пассажиров в неделю. Авиакомпании задействованы в организации перевозок крупных туроператоров, работающих на российском рынке на данном направлении, и являются дополнительной гарантией обеспечения регулярности полетов.

Также 29 апреля из Уфы, в рамках активной работы по расширению региональной маршрутной сети, которую постоянно проводит уфимский аэропорт, стартовал новый рейс в Сибирь. К двум авиакомпаниям («Ямал» и «Ангара»), выполняющим полеты из столицы Башкирии в Новосибирск, присоединился один из крупнейших российских перевозчиков - S7Airlines.

- Этот рейс позволит сэкономить время в пути до городов Сибири и Дальнего Востока - минуя Москву, перелет сокращается более, чем на 5 часов. Расписание из международного аэропорта «Уфа» составлено так, чтобы пассажиры смогли осуществить комфортную пересадку на интересующие их рейсы. Развитие авиатранспортного сообщения между такими крупными транспортными узлами, как Уфа и Новосибирск, в первую очередь, стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту и ускоряет процесс инвестирования в обоих регионах, - подчеркнула начальник пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.