На автодороге Уфа-аэропорт построили еще один надземный пешеходный переход

В Уфе завершены работы по строительству надземного пешеходного перехода над скоростной автомобильной дорогой «Уфа-Аэропорт». Он расположен неподалеку от микрорайона «Спутник».

Как сообщает пресс-служба администрации города, ориентировочная длина надземного перехода составляет 48 метров. У него застекленное металлическое пролетное строение, железобетонные опоры и монолитные лестничные сходы.

По обе стороны трассы установлены остановочные павильоны в соответствии с единой концепцией оформления остановок на автодороге «Уфа-Аэропорт».