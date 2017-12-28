На автодороге Уфа-аэропорт построили еще один надземный пешеходный переход
Сегодня, 10:33ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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В Уфе завершены работы по строительству надземного пешеходного перехода над скоростной автомобильной дорогой «Уфа-Аэропорт». Он расположен неподалеку от микрорайона «Спутник».
Как сообщает пресс-служба администрации города, ориентировочная длина надземного перехода составляет 48 метров. У него застекленное металлическое пролетное строение, железобетонные опоры и монолитные лестничные сходы.
По обе стороны трассы установлены остановочные павильоны в соответствии с единой концепцией оформления остановок на автодороге «Уфа-Аэропорт».
Новый надземный пешеходный переход - пятый по счету на данной трассе. Другие четыре расположены на остановках «Кафе «Отдых», «Озерная», «Кооперативная поляна» и «Металлобаза». Они были сданы в 2015 году.
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