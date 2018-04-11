Аэропорт «Уфа» заслужил премию «Крылья России-2018»

Накануне, 10 апреля, в Москве прошла 21-я церемония вручения национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирева. Уфимская воздушная гавань была отмечена дипломом национальной авиационной премии наравне с аэропортом «Внуково». Об этом сообщило авторитетное отраслевое агентство «АвиаПорт».

По официальным данным, в 2018 году премия вручалась по 12 номинациям. В конкурсе на звание «Аэропорт года» приняли участие около 100 соискателей премии, но до номинации дошли 11 претендентов. Абсолютным победителем стала главная воздушная гавань Москвы «Шереметьево», а дипломантами были названы аэропорты «Уфа» и «Внуково». Таким образом аэропорт «Уфа» оказался единственным региональным аэропортом России, отмеченным в этом году столь престижной наградой.

Как пояснили организаторы премии, участников конкурса оценивал экспертный совет, а непосредственно победителей и дипломантов определяли тайным голосованием. При этом учитывались качественные и количественные критерии отбора: пассажиропоток, широта охвата маршрутной сети, уровень сервиса для пассажиров и оснащенность высокотехнологичным оборудованием. Награды победителям вручал исполнительный директор Международной Ассоциации Аэропортов (МАА) Сергей Никотин.

- Глава региона Рустэм Закиевич Хамитов и руководство отрасли инвестировали в развитие Международного аэропорта «Уфа» значительные средства, и перед нами стояла задача оправдать оказанное доверие. Сегодня можно уверенно говорить - аэропорт «Уфа» подтвердил свое полное соответствие высоким стандартам и не раз доказал способность бесперебойно работать в режимах пиковых нагрузок, - отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александр Андреев.

Кстати, аэропорт столицы Башкирии является, пожалуй, единственное предприятием республики, регулярно получающим высокие оценки и признание на федеральном уровне. Так, по итогам национальной премии «Воздушные ворота России» аэропорт «Уфа» три года подряд признается лучшим в стране среди аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн. человек в год и лучшим по итогам пассажирского голосования

Сегодня аэропортовый комплекс МАУ является не только одним из самых современных, но и входит в десятку крупнейших в России, обслуживая более 2,8 млн пассажиров в год. Эксперты агентства «АвиаПорт» присудили уфимскому аэропорту «четыре звезды» из пяти возможных за качество терминальной инфраструктуры и пассажирских сервисов.

- Наша цель – оставаться одним из лучших аэропортов страны с пассажиропотоком от 2 до 4 млн. человек в год. Наши приоритеты: обеспечение высочайшей безопасности полетов, развитие всех сервисов и высокое качество обслуживания пассажиров. И эта награда говорит о том, что мы придерживаемся верного курса, - подчеркнул Александр Андреев.

Напомним, что для уфимского аэропорта это вторая победа на престижном конкурсе. Аэропорт «Уфа» получил звание «Аэропорт года» в 2016 году на премии «Крылья России-2015».

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