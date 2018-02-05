Аэропорт Уфы начал принимать самолёты, следовавшие в Казань

В аэропорту Уфы приземлились два самолёта, следовавшие в Казань из Москвы и Шарджа, общее количество пассажиров около 300 человек. Причина незапланированной посадки закрытие аэропорта Казани из-за сильного снегопада. Так же стало известно, что из уфимской воздушной гавани не может вылететь рейс Уфа-Самара.
Так же стало известно, что на территории Татарстана введено ограничение по движению междугородних автобусов.
Вчера на Татарстан обрушился снежный циклон, за ночь в регионе выпало 24 миллиметра осадков– это более половины месячной нормы.
Напомним, идущий по России Балканский циклон уже захватил несколько городов, непогода сопровождается сильным ветром и обильными осадками, так в Москве был побит рекорд пятидесятилетней давности, в Казани такой снегопад пошёл впервые за 140 лет.