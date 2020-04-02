В Уфе зафиксированы случаи предъявления недостоверных справок с предприятий

После введения в регионе режима полной самоизоляции по городу можно передвигаться лишь определенным гражданам, которые имеют специальные справки с места работы.

Уфимская мэрия сообщает, что в городе установлены случаи, когда предъявляли недостоверные справки кадровых служб. Пресс-служба города напоминает, какая должна быть эта справка.

Во-первых, на предприятии должны издать приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. Этот приказ служит основанием, на котором работодатель выдает справки каждому сотруднику.

- Отметим, что в справке обязательно наличие печати предприятия, подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу (дата и номер) и круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности, предъявленного документа, - подчеркивают в мэрии города.

За факт необоснованной выдачи справки работодатель будет привлечен к ответственности – ему грозит административный штраф или административное приостановление деятельности.

Если же будет выявлен факт предъявления недостоверных справок кадровой службы предприятий, то это приведет к привлечению к уголовной ответственности - по ст.327 УК РФ в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.