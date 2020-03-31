Работающим жителям Башкирии понадобятся справки от работодателей для выхода на улицу

Сегодня, 31 марта, на брифинге в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал пояснения по поводу введения режима полной самоизоляции в республике.

В частности, он пояснил, что выходить из дома можно только в случае острой необходимости - в продуктовый магазин, в аптеку, в поликлинику или на службу. Список предприятий, которые продолжают работать в Башкирии в нынешних условиях, публиковался ранее.

Радий Хабиров пояснил, что тем, кто выходит из дома на работу, необходимо иметь при себе справку от работодателя или иной подобный документ.

В качестве примера привели опыт Уфы, где уже разрабатывать образец пластикового пропуска.