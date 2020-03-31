В Уфе показали образец справки для свободного передвижения во время пандемии
31 марта, 22:46ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Информация представлена на сайте столичной мэрии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, вечером, на сайте мэрии Уфы появилась более подробная информация о том, как слеудет оформлять специальную справку, позволяющую свободно передвигаться по городу в период полной самоизоляции.
Образец справки можно скачать и оформить затем в отделе кадров на своем предприятии или в организации.
При отсутствии такой справки человек может быть задержан патрулем.
Напомним, сегодня в 20.00 по Башкирии вступил в силу режим полной самоизоляции.
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