В Уфе показали образец справки для свободного передвижения во время пандемии

Сегодня, 31 марта, вечером, на сайте мэрии Уфы появилась более подробная информация о том, как слеудет оформлять специальную справку, позволяющую свободно передвигаться по городу в период полной самоизоляции.

Образец справки можно скачать и оформить затем в отделе кадров на своем предприятии или в организации.

При отсутствии такой справки человек может быть задержан патрулем.