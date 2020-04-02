В Башкирии из-за коронавируса перенесут выпускные вечера

В Башкирии на онлайн-брифинге, посвященном переходу на дистанционное обучение, родители школьников подняли вопрос о проведении выпускных вечеров. Министр образования Айбулат Хажин отметил, что, вероятнее всего, празднования состоятся в начале июля.

— Конечно, это очень важный праздник, возможность попрощаться со школой, поблагодарить своих учителей. Выпускные вечера не должны отменяться, — сказал Айбулат Хажин.