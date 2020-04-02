В Башкирии из-за коронавируса перенесут выпускные вечера
2 апреля, 12:58ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Традиционно праздники состоятся после сдачи ЕГЭ.
В Башкирии на онлайн-брифинге, посвященном переходу на дистанционное обучение, родители школьников подняли вопрос о проведении выпускных вечеров. Министр образования Айбулат Хажин отметил, что, вероятнее всего, празднования состоятся в начале июля.
— Конечно, это очень важный праздник, возможность попрощаться со школой, поблагодарить своих учителей. Выпускные вечера не должны отменяться, — сказал Айбулат Хажин.
Традиционно празднование выпускных состоится после сдачи школьниками единого государственного экзамена. Сроки их проведения также сдвинули. Предварительно их проведут в июне.
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