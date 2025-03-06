Дождь пойдёт в Уфе на выходных

Posted 6 марта, 18:40
Published 6 марта, 18:40
Modified 6 марта, 20:08
Updated 6 марта, 20:08
По данным сервиса «Погода Mail», в субботу, 8 марта, в светлое время суток температура воздуха поднимется до 0°C, ближе к вечеру похолодает до -2°C. Прогнозируются осадки в виде дождя со снегом.
Напомним, выходной с 8 Марта в 2025 году переносится на пятницу, 13 июня, в связи с тем, что Международный женский день выпадает на субботу. Кроме того, в пятницу, 7 марта, россиян ждёт сокращенный рабочий день — уходить с работы можно будет в 17:00.
В воскресенье, 9 марта, будет чуть холоднее. Утром столбики термометров окажутся на отметке -8°C, днём же потеплеет до -2°C. Вечером осадки в виде снега.
С 8 Марта в народе связано немало примет о погоде, якобы предсказывающих, каким будет предстоящий год. Считалось, что если в этот день тепло и солнечно, то весна будет ранней и тёплой, а год — урожайным. Если же на 8 марта дует сильный ветер или идёт снег, то впереди ещё долгие холода, а лето может выдаться дождливым.
Также примечали, если на Женский день капает талая вода с крыш — это к хорошему урожаю, а если утро ясное, то погода будет благоприятной до самого апреля. Мороз в этот день предвещал холодную весну, а дождь — к богатому лету.