Дождь пойдёт в Уфе на выходных

С 8 Марта в народе связано немало примет о погоде, якобы предсказывающих, каким будет предстоящий год. Считалось, что если в этот день тепло и солнечно, то весна будет ранней и тёплой, а год — урожайным. Если же на 8 марта дует сильный ветер или идёт снег, то впереди ещё долгие холода, а лето может выдаться дождливым.