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Posted 6 марта, 19:00

Published 6 марта, 19:00

Modified 6 марта, 20:03

Updated 6 марта, 20:03

Сегодня в Уфе: теракт на вокзале, разорение хоккея и бесплатный проезд

Сегодня в Уфе: теракт на вокзале, разорение хоккея и бесплатный проезд

6 марта 2025, 19:00
Фото: mkset.ru.
Дайджест новостей Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 7 марта.

Погода в Уфе 7 марта

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -8°С…-10°С, днём 0°С… -2°С.

На автодорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

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Перекрытия дорог в Уфе 7 марта

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 8–9 марта, 15–16 марта.

Улица Чудская

  • Где: напротив дома №17;
  • Когда: до 14 марта.
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Отключения воды в Уфе 7 марта

Плановых отключений воды у абонентов в расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 7 марта, нет.

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Главные новости Уфы

Уфимский цирк обновят за счёт Москвы

Власти Башкирии в очередной раз упомянули грядущую реконструкцию здания уфимского Госцирка.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече со студентами 5 марта вновь упомянул, что реставрировать цирк начнут в 2026 году, закончить же работы обещают в 2028 году. Планируется, что работы будут выполнены за счет субсидирования проекта федеральной казной. Ранее представители башкирской администрации также заявляли, что только первый этап работ обойдётся в ₽860 млн. Львиная доля суммы будет выделена из федерального бюджета.

На Южном вокзале Уфы «предотвратили теракт»

На территории Южного автовокзала в Уфе состоялись антитеррористические учения. По сценарию, условная бомба была заложена в автобусе «Дюртюли — Уфа».

В конце концов, всех гражданских эвакуировали, а «взрывное устройство» обезвредили сапёры.

— Отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту транспортной инфраструктуры, — отчитались в ФСБ об итогах учений.

ХК «Салават Юлаев» начал закладывать автобусы и автомобили

В списке заложенного имущества значатся четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, а также ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.

Министр получил представление прокуратуры Башкирии

Вице-премьеру правительства Башкирии — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову внесено представление прокуратуры.

Выяснилось, якобы ведомство без законных причин отказало 11 участникам в допуске заявки к конкурсу. Без внимания сотрудников регионального Минсельхоза осталось и бездействие трёх грантополучателей, не представлявших ежеквартальные отчеты о расходах вовремя.

Также в заключённых с четырьмя бизнесменами соглашениях не были обозначены сроки сохранности субсидируемых и покупаемых животных, птиц и техники.

Кроме того, из-за нарушения министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан срока направления в налоговую данных о получателях поддержки, в реестр не была внесена информация о 24 предпринимателях.

По указанным нарушениям прокуратура и внесла в адрес министра представление.

В Башкирии ввели бесплатный проезд

Власти Башкирии сделали шаг для поддержки семей участников специальной военной операции.

Правительство Башкирии утвердило постановление, которое позволяет школьникам (1-11/12 классы) и студентам очной формы обучения до 23 лет, чьи родители участвуют в СВО, пользоваться общественным транспортом без оплаты.

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