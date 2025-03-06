Сегодня в Уфе: теракт на вокзале, разорение хоккея и бесплатный проезд

Posted 6 марта, 19:00
Published 6 марта, 19:00
Modified 6 марта, 20:03
Updated 6 марта, 20:03
В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -8°С…-10°С, днём 0°С… -2°С.
На автодорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Плановых отключений воды у абонентов в расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 7 марта, нет.
Власти Башкирии в очередной раз упомянули грядущую реконструкцию здания уфимского Госцирка.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече со студентами 5 марта вновь упомянул, что реставрировать цирк начнут в 2026 году, закончить же работы обещают в 2028 году. Планируется, что работы будут выполнены за счет субсидирования проекта федеральной казной. Ранее представители башкирской администрации также заявляли, что только первый этап работ обойдётся в ₽860 млн. Львиная доля суммы будет выделена из федерального бюджета.
На территории Южного автовокзала в Уфе состоялись антитеррористические учения. По сценарию, условная бомба была заложена в автобусе «Дюртюли — Уфа».
В конце концов, всех гражданских эвакуировали, а «взрывное устройство» обезвредили сапёры.
— Отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту транспортной инфраструктуры, — отчитались в ФСБ об итогах учений.
В списке заложенного имущества значатся четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, а также ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.
Вице-премьеру правительства Башкирии — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову внесено представление прокуратуры.
Выяснилось, якобы ведомство без законных причин отказало 11 участникам в допуске заявки к конкурсу. Без внимания сотрудников регионального Минсельхоза осталось и бездействие трёх грантополучателей, не представлявших ежеквартальные отчеты о расходах вовремя.
Также в заключённых с четырьмя бизнесменами соглашениях не были обозначены сроки сохранности субсидируемых и покупаемых животных, птиц и техники.
Кроме того, из-за нарушения министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан срока направления в налоговую данных о получателях поддержки, в реестр не была внесена информация о 24 предпринимателях.
По указанным нарушениям прокуратура и внесла в адрес министра представление.
Власти Башкирии сделали шаг для поддержки семей участников специальной военной операции.
Правительство Башкирии утвердило постановление, которое позволяет школьникам (1-11/12 классы) и студентам очной формы обучения до 23 лет, чьи родители участвуют в СВО, пользоваться общественным транспортом без оплаты.