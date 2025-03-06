Башкирская экзотика, пирожное со стеклом, сервис ниже плинтуса — лучшие отели Уфы

Лауреатами награды стали 15 гостиниц башкирской столицы. Для попадания в число победителей им необходимо было отвечать нескольким критериям: высокая пользовательская оценка (не менее 9/10), большое число отзывов и бронирований, а также «минимальное число проблемных ситуаций». Ночь для двоих в получивших награду отелях Уфы обойдётся в сумму от ₽1`200 до ₽17`800.