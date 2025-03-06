Башкирская экзотика, пирожное со стеклом, сервис ниже плинтуса — лучшие отели Уфы

Posted 6 марта, 17:01
Published 6 марта, 17:01
Modified 6 марта, 20:10
Updated 6 марта, 20:10
Лауреатами награды стали 15 гостиниц башкирской столицы. Для попадания в число победителей им необходимо было отвечать нескольким критериям: высокая пользовательская оценка (не менее 9/10), большое число отзывов и бронирований, а также «минимальное число проблемных ситуаций». Ночь для двоих в получивших награду отелях Уфы обойдётся в сумму от ₽1`200 до ₽17`800.
Мы решили самостоятельно изучить отзывы на некоторые гостиницы из списка и ознакомиться с фидбэком тех, чей отдых оказался не лучшим опытом.
— При выезде предложили оплатить штраф за грязные использованные полотенца… Это нечто! Это башкирская экзотика! — удивляется Олег В. после посещения отеля Sheraton Plaza.
— Будьте предельно осторожны и осмотрительны! В ресторане гостиницы принесли пирожное с оргстеклом внутри! Ужас! — утверждает Тимур С. в отзывах на «Гостиницу Башкирию».
— Это самый худший отель, где я была. Сервис ниже плинтуса, не предоставляют даже элементарно воду в номер, не говоря уже о других просьбах. Решения каких-то вопросов искать не намерены. Лучше избегать этого места, — ругает отель Nesterov Plaza Мария К.