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Posted 6 марта, 17:01

Published 6 марта, 17:01

Modified 6 марта, 20:10

Updated 6 марта, 20:10

Отели Уфы наградили туристической премией

Башкирская экзотика, пирожное со стеклом, сервис ниже плинтуса — лучшие отели Уфы

6 марта 2025, 17:01
Фото: 1MI.

Отели Уфы наградили туристической премией

В Москве вручили премии уфимским отелям по итогам рейтинга «Островок! Guests’ Choice», сообщили Mkset в пресс-службе проекта в четверг, 6 февраля.

Лауреатами награды стали 15 гостиниц башкирской столицы. Для попадания в число победителей им необходимо было отвечать нескольким критериям: высокая пользовательская оценка (не менее 9/10), большое число отзывов и бронирований, а также «минимальное число проблемных ситуаций». Ночь для двоих в получивших награду отелях Уфы обойдётся в сумму от ₽1`200 до ₽17`800.

Мы решили самостоятельно изучить отзывы на некоторые гостиницы из списка и ознакомиться с фидбэком тех, чей отдых оказался не лучшим опытом.

— При выезде предложили оплатить штраф за грязные использованные полотенца… Это нечто! Это башкирская экзотика! — удивляется Олег В. после посещения отеля Sheraton Plaza.
— Будьте предельно осторожны и осмотрительны! В ресторане гостиницы принесли пирожное с оргстеклом внутри! Ужас! — утверждает Тимур С. в отзывах на «Гостиницу Башкирию».
— Это самый худший отель, где я была. Сервис ниже плинтуса, не предоставляют даже элементарно воду в номер, не говоря уже о других просьбах. Решения каких-то вопросов искать не намерены. Лучше избегать этого места, — ругает отель Nesterov Plaza Мария К.
Неуловимый персонал, бургер с тараканом и аромат канализации — лучшие места Уфы
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Ранее Mkset обозревал негативные отзывы на организации Уфы, получившие звания «Хороших мест».

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