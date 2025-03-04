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Posted 4 марта, 06:59

Published 4 марта, 06:59

Modified 4 марта, 07:27

Updated 4 марта, 07:27

Александр Клебанов умер в Москве

Экс-министр транспорта Башкирии скончался в Москве

4 марта 2025, 06:59
Фото: /t.me/aleksandr_klebanov.

Александр Клебанов умер в Москве

Минувшей ночью в Москве умер бывший министр транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник во вторник, 4 марта.

Экс-министр скончался в одной из московских больниц на фоне тяжелого заболевания. По данным ряда Telegram-каналов, это была онкология.

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Отметим, что экс-глава башкортостанского министерства транспорта Александр Клебанов был задержан в мае 2024 года по обвинению в коррупции. Его заподозрили в получении взятки в размере ₽5 млн. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» заключил ряд договоров коммерческой организацией. В рамках их исполнения компания должна была обеспечить перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из региональных автодорог. Позже Клебанов, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал взятку от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя. Он пообещал обеспечить компании общее покровительство, а также способствовать в получении платежей за ранее выполненные работы

Почти сразу после ареста глава Башкирии Радий Хабиров освободил его от должности. После ареста бывшего чиновника и помещения в СИЗО его перевели под домашний арест. Он полностью признал вину по уголовному делу о взяточничестве.

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