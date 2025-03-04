Экс-министр транспорта Башкирии скончался в Москве

Отметим, что экс-глава башкортостанского министерства транспорта Александр Клебанов был задержан в мае 2024 года по обвинению в коррупции. Его заподозрили в получении взятки в размере ₽5 млн. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» заключил ряд договоров коммерческой организацией. В рамках их исполнения компания должна была обеспечить перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из региональных автодорог. Позже Клебанов, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал взятку от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя. Он пообещал обеспечить компании общее покровительство, а также способствовать в получении платежей за ранее выполненные работы