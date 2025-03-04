Уфимских декретниц научат искать ресурсы

Posted 4 марта, 08:01
Published 4 марта, 08:01
Modified 4 марта, 09:21
Updated 4 марта, 09:21
Ленара Иванова поделилась новостью о старте социального проекта «Мама в ресурсе», созданного командой неравнодушных женщин, которые сами недавно ощутили на себе все «прелести» материнства. Что же ждет участниц проекта?
Организаторы подготовили встречи со спикерами по личностному развитию, врачами, которые расскажут о правильном восстановлении после родов, и специалистами по вопросам материнства и детства, которые помогут разобраться во всех тонкостях государственной поддержки. Кроме того, в программе предусмотрены практические занятия. Занятия будут проходить каждый вторник в течение марта и апреля.