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Posted 4 марта, 08:01

Published 4 марта, 08:01

Modified 4 марта, 09:21

Updated 4 марта, 09:21

Уфимских декретниц научат искать ресурсы

Уфимских декретниц научат искать ресурсы

4 марта 2025, 08:01
Фото: 1MI.
В Уфе решили поддержать мам и запустить проект, который расскажет о способах справиться с трудностями и вернуть энергию, сообщает во вторник, 4 марта, министр семьи и труда РБ Ленара Иванова.

Ленара Иванова поделилась новостью о старте социального проекта «Мама в ресурсе», созданного командой неравнодушных женщин, которые сами недавно ощутили на себе все «прелести» материнства. Что же ждет участниц проекта?

Организаторы подготовили встречи со спикерами по личностному развитию, врачами, которые расскажут о правильном восстановлении после родов, и специалистами по вопросам материнства и детства, которые помогут разобраться во всех тонкостях государственной поддержки. Кроме того, в программе предусмотрены практические занятия. Занятия будут проходить каждый вторник в течение марта и апреля.

Продолжение рода не интересно жителям Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе зафиксировано значительное снижение рождаемости в 2024 году.

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