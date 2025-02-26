Продолжение рода не интересно жителям Башкирии

Posted 26 февраля, 04:45
Published 26 февраля, 04:45
Modified 26 февраля, 09:12
Updated 26 февраля, 09:12
Согласно данным, опубликованным Росстатом, в 2024 году в Башкирии родилось 32 968 малышей. Казалось бы, цифра внушительная, но она на 7,2% меньше, чем в 2023 году. В целом по Приволжскому федеральному округу рождаемость упала на 5,5%, а по России на 3,4%. Таким образом, Башкирия демонстрирует более резкое падение, чем в среднем по стране.
Удручающая статистика наблюдается на фоне немногих регионов, где рождаемость все же выросла. В основном, это регионы Северного Кавказа: Дагестан (+3%), Чечня (+2,9%), Кабардино-Балкария (+2,4%), Ингушетия (+1,5%), Северная Осетия (+0,7%), а также Адыгея (+0,3%) и Крым (+0,2%).
Что же стоит за этими цифрами?
— Причины снижения рождаемости могут быть разными: экономическая нестабильность, откладывание рождения детей на более поздний возраст, снижение числа женщин репродуктивного возраста и другие факторы. Необходимо поддерживать молодые семьи, создавать благоприятные условия для рождения и воспитания детей, — считают эксперты.
Как ранее сообщал Mkset, аналитики зафиксировали значительное ускорение роста цен в Башкортостане по итогам 2024 года.