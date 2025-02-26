Продолжение рода не интересно жителям Башкирии

Согласно данным, опубликованным Росстатом, в 2024 году в Башкирии родилось 32 968 малышей. Казалось бы, цифра внушительная, но она на 7,2% меньше, чем в 2023 году. В целом по Приволжскому федеральному округу рождаемость упала на 5,5%, а по России на 3,4%. Таким образом, Башкирия демонстрирует более резкое падение, чем в среднем по стране.