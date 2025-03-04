Осталась только дверь: мужчина сгорел в строительном вагончике

Posted 4 марта, 07:44
Published 4 марта, 07:44
Modified 4 марта, 09:45
Updated 4 марта, 09:45
Ранним утром 4 марта в деревне Никифарово произошло возгорание в металлическом вагончике, где проживал 64-летний мужчина. Огонь быстро охватил небольшое помещение площадью всего 8 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы добровольной пожарной охраны Никифаровского сельского совета оперативно справились с пламенем.
Однако, после тушения пожара в вагончике было обнаружено тело хозяина. Шансов на спасение не было. От вагончика практически ничего не осталось. По фотографиям с места событий, после пожара осталась только металлическая дверь.
Предварительная причина трагедии, установленная дознавателем МЧС России, указывает на роковую случайность: мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой. Искры от тлеющего табака, по всей видимости, подожгли окружающие предметы, что и привело к быстрому распространению огня.
Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы поплатился свободой за свою слабость к алкоголю и чужим деньгам.