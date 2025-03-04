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Posted 4 марта, 07:30

Published 4 марта, 07:30

Modified 4 марта, 09:45

Updated 4 марта, 09:45

Туристов не любит каждый пятый уфимец

Туристов не любит каждый пятый уфимец

4 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.
Уфа взлетела в рейтинге дружелюбия, заняв почетное третье место среди российских городов, готовых радушно встречать гостей, но, как оказалось, не все местные жители в восторге от перспективы увеличения турпотока, сообщает во вторник, 4 марта, исследование SuperJob.

Аналитики провели масштабный опрос среди 9000 экономически активных жителей городов-миллионников, чтобы выяснить их отношение к увеличению числа туристов. Результаты оказались довольно интересными: 64% уфимцев «за» наплыв путешественников, что на 10% больше, чем в 2022 году. Но есть и обратная сторона медали: 18% опрошенных жителей столицы Башкортостана категорически не хотят видеть в своем городе больше туристов. Еще 18% затруднились с ответом. Получается, почти каждый пятый уфимец не разделяет всеобщего восторга по поводу растущей популярности города. Почему же так?

— В основном, проблема кроется в опасениях по поводу увеличения пробок, перегруженности инфраструктуры или просто нежелании делить привычный уклад жизни с толпами приезжих, — считают эксперты.
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Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге, где туристический поток и так огромен, желание видеть больше гостей выразили лишь 39% и 43% жителей соответственно. Каждый третий житель этих мегаполисов, похоже, устал от постоянного присутствия туристов. Волгоград (68%) и Омск (65%) обошли Уфу в гостеприимстве, заняв первое и второе места, соответственно. А вот наименее радушным городом оказался Краснодар (41%), где жители жалуются на перегруженность транспорта и пробки.

Стоит отметить, что в целом по России количество сторонников увеличения турпотока выросло: особенно заметен рост в Перми (+17%), Воронеже (+11%), Уфе (+10%) и Казани (+9%).

Уфу и Магнитогорск может связать «Финист»
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Как ранее сообщал Mkset, скорый электропоезд ЭС105 «Финист» с пятью вагонами может начать курсировать по направлению Уфа-Магнитогорск-Уфа.

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