Туристов не любит каждый пятый уфимец

Аналитики провели масштабный опрос среди 9000 экономически активных жителей городов-миллионников, чтобы выяснить их отношение к увеличению числа туристов. Результаты оказались довольно интересными: 64% уфимцев «за» наплыв путешественников, что на 10% больше, чем в 2022 году. Но есть и обратная сторона медали: 18% опрошенных жителей столицы Башкортостана категорически не хотят видеть в своем городе больше туристов. Еще 18% затруднились с ответом. Получается, почти каждый пятый уфимец не разделяет всеобщего восторга по поводу растущей популярности города. Почему же так?