Туристов не любит каждый пятый уфимец

Posted 4 марта, 07:30
Published 4 марта, 07:30
Modified 4 марта, 09:45
Updated 4 марта, 09:45
Аналитики провели масштабный опрос среди 9000 экономически активных жителей городов-миллионников, чтобы выяснить их отношение к увеличению числа туристов. Результаты оказались довольно интересными: 64% уфимцев «за» наплыв путешественников, что на 10% больше, чем в 2022 году. Но есть и обратная сторона медали: 18% опрошенных жителей столицы Башкортостана категорически не хотят видеть в своем городе больше туристов. Еще 18% затруднились с ответом. Получается, почти каждый пятый уфимец не разделяет всеобщего восторга по поводу растущей популярности города. Почему же так?
— В основном, проблема кроется в опасениях по поводу увеличения пробок, перегруженности инфраструктуры или просто нежелании делить привычный уклад жизни с толпами приезжих, — считают эксперты.
Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге, где туристический поток и так огромен, желание видеть больше гостей выразили лишь 39% и 43% жителей соответственно. Каждый третий житель этих мегаполисов, похоже, устал от постоянного присутствия туристов. Волгоград (68%) и Омск (65%) обошли Уфу в гостеприимстве, заняв первое и второе места, соответственно. А вот наименее радушным городом оказался Краснодар (41%), где жители жалуются на перегруженность транспорта и пробки.
Стоит отметить, что в целом по России количество сторонников увеличения турпотока выросло: особенно заметен рост в Перми (+17%), Воронеже (+11%), Уфе (+10%) и Казани (+9%).
Как ранее сообщал Mkset, скорый электропоезд ЭС105 «Финист» с пятью вагонами может начать курсировать по направлению Уфа-Магнитогорск-Уфа.