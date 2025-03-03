Уфимки получат на 8 марта дешёвку

Posted 3 марта, 14:51
Published 3 марта, 14:51
Modified 3 марта, 14:53
Updated 3 марта, 14:53
Судя по результатам опроса, многих женщин 8 марта ждёт разочарование. Так, представители сильной половины человечества в среднем намерены раскошелиться на ₽4,5 тысячи, при этом уфимки уверены: хороший подарок должен стоить примерно ₽7,9 тысячи.
Подарок, сделанный своими руками, планируют вручить женщинам 6% мужчин. Доля уфимок, которые были бы рады таким презентам, — та же самая (6%).
Назвали жительницы башкирской столицы и худшие подарки на 8 марта: абонементы в фитнес, книги, а также бытовые приспособления.
Ранее Mkset рассказывал о том, когда уфимцы получат заслуженный выходной взамен перенесённого 8 марта.