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Posted 3 марта, 14:51

Published 3 марта, 14:51

Modified 3 марта, 14:53

Updated 3 марта, 14:53

Надежды уфимок на 8 марта не оправдаются

Уфимки получат на 8 марта дешёвку

3 марта 2025, 14:51
Фото: 1MI.

Надежды уфимок на 8 марта не оправдаются

В столице Башкирии выяснили, сколько жители города готовы потратить на подарок к Международному женскому дню — исследованием с Mkset поделился портал «Авито» в понедельник, 3 марта.

Судя по результатам опроса, многих женщин 8 марта ждёт разочарование. Так, представители сильной половины человечества в среднем намерены раскошелиться на ₽4,5 тысячи, при этом уфимки уверены: хороший подарок должен стоить примерно ₽7,9 тысячи.

Подарок, сделанный своими руками, планируют вручить женщинам 6% мужчин. Доля уфимок, которые были бы рады таким презентам, — та же самая (6%).

Назвали жительницы башкирской столицы и худшие подарки на 8 марта: абонементы в фитнес, книги, а также бытовые приспособления.

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Ранее Mkset рассказывал о том, когда уфимцы получат заслуженный выходной взамен перенесённого 8 марта.

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