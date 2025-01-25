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8 марта

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Всех оставили без выходных в феврале и марте
25 января, 11:53
Июнь 2024
Смертельная драка в бане произошла в Башкирии
В Башкирии мужчина спустя два дня после 8 марта до смерти забил свою возлюбленную, сообщили в Краснокамском межрайонном суде республики.
19 июня 2024, 05:52
Март 2024
Мэр Уфы поздравил жительниц города с 8 марта зажигательным танцем
Видео-поздравление Мавлиев опубликовал в своих соцсетях.
8 марта 2024, 05:35
Уфимцы вырастили в теплице 40 тысяч тюльпанов
8 марта 2024, 05:02
В Башкирии изменится график работы медучреждений
Об изменениях информирует пресс-служба регионального Минздрава.
7 марта 2024, 07:04
Уфимских женщин поздравят цветами в городских автобусах
6 марта 2024, 14:34

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