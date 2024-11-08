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Ноябрь
Сезон упущенной романтики наступил в Уфе
8 ноября, 04:33
Октябрь
Уфимцы завтракают объедками
7 октября, 09:41
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
Сентябрь
Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы
10 сентября, 16:03
Август
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26
В Башкирии осудили похитителей железной дороги
В г. Агидель завершился судебный процесс над пятерыми мужчинами, которые решили заработать на краже элементов железной дороги, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 08:47
Июль
В Башкирии за сутки пропали двое мужчин
28 июля, 04:29
Апрель
Двое мужчин удерживали знакомого в канализации Подмосковья
В Подмосковье произведено задержание двоих мужчин по подозрению в похищении человека. Сообщается, что фигуранты держали своего знакомого в канализационно-насосной станции.
18 апреля, 13:46
Март
Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин
Аналитики провели исследование к 8 марта.
6 марта, 06:56

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