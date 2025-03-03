В Башкирии из-за праздника продлят отдых

Обычно, при совпадении праздника с выходным он переносится на ближайший рабочий день, что предусмотрено статьёй 112 Трудового кодекса России. Но эта же статья говорит о том, что выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Это и было сделано. Поэтому выходной с субботы, 8 марта, перенесли на пятницу, 13 июня. Поэтому следующий понедельник, 10 марта, будет рабочим днём. А вот в пятницу, 7 марта, можно будет поработать на час меньше.