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Posted 3 марта, 10:36

Published 3 марта, 10:36

Modified 3 марта, 10:39

Updated 3 марта, 10:39

В Гострудинспекции Башкирии назвали дату переноса выходного с 8 марта

В Башкирии из-за праздника продлят отдых

3 марта 2025, 10:36
Фото: 1MI.

В Гострудинспекции Башкирии назвали дату переноса выходного с 8 марта

В этом году не будет дополнительного выходного в связи с Международным женским днём, который выпадает на субботу, 8 марта, сообщает Гострудинспекция по Башкирии в понедельник, 3 марта.

Обычно, при совпадении праздника с выходным он переносится на ближайший рабочий день, что предусмотрено статьёй 112 Трудового кодекса России. Но эта же статья говорит о том, что выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Это и было сделано. Поэтому выходной с субботы, 8 марта, перенесли на пятницу, 13 июня. Поэтому следующий понедельник, 10 марта, будет рабочим днём. А вот в пятницу, 7 марта, можно будет поработать на час меньше.

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При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска 8 марта в число календарных дней отпуска не включается, то есть отдых продлевается на один день.

Кстати, понедельник, 31 марта, будет выходным днём. О том, с чем это связано, читайте в нашем материале.

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