В Башкирии из-за праздника продлят отдых

Posted 3 марта, 10:36
Published 3 марта, 10:36
Modified 3 марта, 10:39
Updated 3 марта, 10:39
Обычно, при совпадении праздника с выходным он переносится на ближайший рабочий день, что предусмотрено статьёй 112 Трудового кодекса России. Но эта же статья говорит о том, что выходные могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Это и было сделано. Поэтому выходной с субботы, 8 марта, перенесли на пятницу, 13 июня. Поэтому следующий понедельник, 10 марта, будет рабочим днём. А вот в пятницу, 7 марта, можно будет поработать на час меньше.
При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска 8 марта в число календарных дней отпуска не включается, то есть отдых продлевается на один день.
Кстати, понедельник, 31 марта, будет выходным днём. О том, с чем это связано, читайте в нашем материале.