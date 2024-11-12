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2024
Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии
12 ноября, 17:30
Что подарить в День матери
9 ноября, 05:50
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс
1 июля, 08:33
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Ребята записали трогательное видео с пожеланиями скорейшей победы и объяснили свое решение, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
25 июня, 06:41
2023
Драконы и конфеты: администрация Уфы закупит подарки на 3,22 млн руб
Всего планируется закупить свыше 4,9 тысяч праздничных подарков, следует из информации на портале госзакупок.
31 октября 2023, 15:34
Как десантники в Уфе отметят 2 августа в этом году
31 июля 2023, 08:11
2020
Ленара Иванова призвала дарить новогодние подарки детям из приютов Башкирии
26 ноября 2020, 12:55
2019
Как не промахнуться, выбирая подарок на 23 февраля и 8 марта
22 февраля 2019, 05:56
2017
Власти Уфы и Башкирии начали закупать новогодние подарки
8 ноября 2017, 07:11

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