Начальник уфимской поликлиники оказался мошенником

Экс-заведующего отдела неназванной ведомством поликлиники подозревают сразу в 23 эпизодах мошенничества. По версии следствия, врач забирал у подчинённых часть премии на благотворительность, на самом же деле полученные средства доктор клал себе в карман. Так недобросовестному начальнику удалось получить ₽275 тысяч.