Начальник уфимской поликлиники оказался мошенником

Posted 3 марта, 13:40
Published 3 марта, 13:40
Modified 3 марта, 14:32
Updated 3 марта, 14:32
Экс-заведующего отдела неназванной ведомством поликлиники подозревают сразу в 23 эпизодах мошенничества. По версии следствия, врач забирал у подчинённых часть премии на благотворительность, на самом же деле полученные средства доктор клал себе в карман. Так недобросовестному начальнику удалось получить ₽275 тысяч.
Свою вину подсудимый полностью признал. «Награбленное» — отдал. Далее разбираться со злоумышленником будет уже суд.
Ранее Mkset сообщал о том, что врача из Уфы обманули на ₽3,5 млн от имени высокопоставленного функционера башкирского Минздрава.