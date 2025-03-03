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Posted 3 марта, 13:40

Published 3 марта, 13:40

Modified 3 марта, 14:32

Updated 3 марта, 14:32

Экс-заведующего отдела поликлиникой осудят в Уфе

Начальник уфимской поликлиники оказался мошенником

3 марта 2025, 13:40
Фото: 1MI.

Экс-заведующего отдела поликлиникой осудят в Уфе

Бывший сотрудник одной из медицинских организаций в башкирской столице стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета в понедельник, 3 марта.

Экс-заведующего отдела неназванной ведомством поликлиники подозревают сразу в 23 эпизодах мошенничества. По версии следствия, врач забирал у подчинённых часть премии на благотворительность, на самом же деле полученные средства доктор клал себе в карман. Так недобросовестному начальнику удалось получить ₽275 тысяч.

Свою вину подсудимый полностью признал. «Награбленное» — отдал. Далее разбираться со злоумышленником будет уже суд.

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Ранее Mkset сообщал о том, что врача из Уфы обманули на ₽3,5 млн от имени высокопоставленного функционера башкирского Минздрава.

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