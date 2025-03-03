Общественные территории Башкирии ждёт благоустройство

Также Хабиров рассказал, что в этом году будут завершены благоустроительные работы в Баймаке и селе Верхотор и начнутся в пяти городах — Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. На них из федерального бюджета регион получили ₽483 млн, ещё ₽321 млн выделен из местного бюджета.