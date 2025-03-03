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Posted 3 марта, 10:17

Published 3 марта, 10:17

Modified 3 марта, 10:22

Updated 3 марта, 10:22

Почти сто общественных территорий благоустроят в Башкирии

Общественные территории Башкирии ждёт благоустройство

3 марта 2025, 10:17
Фото: 1MI.

Почти сто общественных территорий благоустроят в Башкирии

В текущем году в Башкирии продолжится благоустройство общественных территорий, сообщает глава РБ Радий Хабиров в понедельник, 3 марта.

Среди них 35 парков и скверов, 30 пешеходных зон и аллей, две площади, девять набережных и другие пространства.

Одним из самых крупных проектов является парк имени Ленина в Уфе. О его реконструкции подробнее вы можете прочитать здесь.

Также Хабиров рассказал, что в этом году будут завершены благоустроительные работы в Баймаке и селе Верхотор и начнутся в пяти городах — Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. На них из федерального бюджета регион получили ₽483 млн, ещё ₽321 млн выделен из местного бюджета.

Фото: Телеграм-канал главы Башкирии Радия Хабирова

Он добавил, что в прошлом году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии были благоустроены 123 общественные территории. Всего же за шесть лет по проекту благоустроено 806 объектов.

Напомним, за последние шесть лет регион принимал участие в 49 региональных проектах в составе 14 нацпроектов. Общий объем их финансирования за шесть лет превысил ₽214 млрд.

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