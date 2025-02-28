Уфу ждут большие перемены

В обоих случаях речь идёт о кварталах в посёлке Нагаево. Так, новый план получит участок площадью более 305 га в районе улиц Солидарности и Отечественной. Там разрешено индивидуальное строительство, а также возведение туристических и спортивных объектов. Предполагает документация и размещение реакреационных зон.