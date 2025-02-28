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Posted 27 февраля, 22:21

Published 27 февраля, 22:21

Modified 27 февраля, 22:44

Updated 27 февраля, 22:44

В Уфе перекроят два квартала

Уфу ждут большие перемены

27 февраля 2025, 22:21
Фото: 1MI.

В Уфе перекроят два квартала

Власти башкирской столицы отдали в разработку два участка в черте города, соответствующие документы за подписью главы уфимской администрации Ратмира Мавлиева изучил Mkset в пятницу, 28 февраля.

В обоих случаях речь идёт о кварталах в посёлке Нагаево. Так, новый план получит участок площадью более 305 га в районе улиц Солидарности и Отечественной. Там разрешено индивидуальное строительство, а также возведение туристических и спортивных объектов. Предполагает документация и размещение реакреационных зон.

Ещё один квартал — его ограничивает улица Академическая — предназначен для застройки «линейными объектами» (трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие).

Уфа ищет инвестора для застройки «золотого» квартала
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются застроить огромную территорию в самом сердце Советского района города.

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