Уфа ищет инвестора для застройки «золотого» квартала

Posted 24 февраля, 09:50
Published 24 февраля, 09:50
Modified 24 февраля, 17:40
Updated 24 февраля, 17:40
Речь идет о масштабном проекте комплексного развития территории площадью 29,3 тысячи квадратных метров, расположенной в границах проспекта Октября, улиц Города Галле, Бессонова и Комсомольской в Уфе. Напомним, что ранее было принято решение о сносе ряда старых домов по улицам Электрификации и Железняцкой, а также нежилых зданий и гаражей на этом участке.
Теперь городские власти ищут инвестора, который возьмется за реализацию амбициозного проекта. Победитель торгов получит право построить на этом месте современный квартал с высотными жилыми домами, парковками, объектами коммунального обслуживания, медицинскими и образовательными учреждениями. Кроме того, новый квартал должен обзавестись магазинами, спортивными площадками и предприятиями общественного питания.
Начальная цена договора составляет ₽21,8 млн, но, по оценкам экспертов, в реализацию проекта придется вложить более ₽6,6 млрд.