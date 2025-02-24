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Posted 24 февраля, 09:50

Published 24 февраля, 09:50

Modified 24 февраля, 17:40

Updated 24 февраля, 17:40

Центр Уфы застроит инвестор

Уфа ищет инвестора для застройки «золотого» квартала

24 февраля 2025, 09:50
Фото: 1MI.

Центр Уфы застроит инвестор

Администрация Уфы выставляет на торги право застроить огромную территорию в самом сердце Советского района, сообщает в понедельник, 24 февраля, соответствующее постановление мэрии.

Речь идет о масштабном проекте комплексного развития территории площадью 29,3 тысячи квадратных метров, расположенной в границах проспекта Октября, улиц Города Галле, Бессонова и Комсомольской в Уфе. Напомним, что ранее было принято решение о сносе ряда старых домов по улицам Электрификации и Железняцкой, а также нежилых зданий и гаражей на этом участке.

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Теперь городские власти ищут инвестора, который возьмется за реализацию амбициозного проекта. Победитель торгов получит право построить на этом месте современный квартал с высотными жилыми домами, парковками, объектами коммунального обслуживания, медицинскими и образовательными учреждениями. Кроме того, новый квартал должен обзавестись магазинами, спортивными площадками и предприятиями общественного питания.

Начальная цена договора составляет ₽21,8 млн, но, по оценкам экспертов, в реализацию проекта придется вложить более ₽6,6 млрд.

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