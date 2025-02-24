Уфа ищет инвестора для застройки «золотого» квартала

Речь идет о масштабном проекте комплексного развития территории площадью 29,3 тысячи квадратных метров, расположенной в границах проспекта Октября, улиц Города Галле, Бессонова и Комсомольской в Уфе. Напомним, что ранее было принято решение о сносе ряда старых домов по улицам Электрификации и Железняцкой, а также нежилых зданий и гаражей на этом участке.