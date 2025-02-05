Уфимский Арбат пустят с молотка

Пять из представленных лотов находятся на улице Октябрьской революции. Это «Дом Чубуковых», «Западный дом усадьбы Сперанских», «Восточный дом усадьбы Сперанских» и «Дом Тюниных (восточный)». Все они являются объектами культурного наследия. Шестым лотом значится «Дом Михайлова-Васильева» на улице Пушкина.



Согласно данным аукционной площадки, право аренды, например, «Дома Чубуковых» оценивается в ₽2`324`467, а «Западного дома усадьбы Сперанских» — в ₽1`766`366. Остальные лоты на Октябрьской революции приближаются в цене к ₽3 млн.