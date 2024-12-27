Уфа кардинально изменит вид возле Монумента Дружбы

Согласно утвержденному проекту, на участке площадью 13,89 гектара планируется снести не только ветхие частные дома, но и пятиэтажные многоквартирные дома, металлические гаражи, административное здание, а также общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). На освободившейся территории появятся восемь высотных жилых домов от 6 до 48 этажей, а также современный детский сад на 410 мест.