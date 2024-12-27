Уфа кардинально изменит вид возле Монумента Дружбы

Posted 27 декабря, 11:28
Published 27 декабря, 11:28
Modified 27 декабря, 11:38
Updated 27 декабря, 11:38
Глава администрации Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и межевания территории, расположенной в непосредственной близости от Монумента Дружбы. Этот квартал, ограниченный проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, сквером у Монумента и улицей Октябрьской Революции, в скором времени преобразится до неузнаваемости.
Согласно утвержденному проекту, на участке площадью 13,89 гектара планируется снести не только ветхие частные дома, но и пятиэтажные многоквартирные дома, металлические гаражи, административное здание, а также общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). На освободившейся территории появятся восемь высотных жилых домов от 6 до 48 этажей, а также современный детский сад на 410 мест.
Стоит отметить, что сейчас на данной территории, помимо перечисленных выше зданий, также находится Арбитражный суд РБ и шесть объектов культурного наследия по улице Октябрьской Революции.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии утверждены сразу два масштабных проекта. Речь идет о застройке территории 3-й Пристани в Кировском районе и о развитии района, ограниченного Затонским и Алексеевским шоссе.