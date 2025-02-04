Posted 4 февраля, 09:57
Published 4 февраля, 09:57
Modified 4 февраля, 09:59
Updated 4 февраля, 09:59
Волна критики накрыла пост, посвященный будущему обновлению парка Ленина в Уфе. В публикации представлены рендеры — визуализация того, какой будет зона отдыха после реконструкции. Яркие картинки не порадовали уфимцев. Наоборот, они высказали свои претензии в адрес авторов проекта обновления парка Ленина и городских властей, обделяющих вниманием окраины Уфы.
— Ужасно. И ради этого мои предки его возводили… — пишет Анастасия.
— Типовато-аляписто и без уважения к тем, кто в нем захоронен. Интересно, будет ли обещанная стела Независимости, или камень уберут? В ушаковском парке занимаются студенты: будут ли посыпанные песочком или прорезиненные беговые дорожки по кругу и спортзона? Ее лучше сделать на площадке поближе к «Динамо», — считает пользователь с ником «Амбассадор».
— Ну, конечно, это же центр города. Ну, а для простых людей и детей в Непейцевском дендропарке сделать тренажёры и детскую площадку денег нет, — замечает Ольга.
Проект реконструкции парка Ленина в Уфе разработала компания «Альбит». Организация через торги взяла за свои услуги ₽8,4 млн. Все предложенные перемены архитекторы и дизайнеры должны согласовать с Башкультнаследием. Задача авторов проекта — функциональное зонирование локации и насыщение ее современными элементами городского комфорта.
Парк был основан в 1824 году как городской сад. В те времена он был небольшим и представлял собой несколько аллей с клумбами и фонтанами. В начале XX века сад стал популярным местом отдыха горожан, здесь проводились концерты, театральные представления и народные гуляния.
В советское время парк был переименован в честь Владимира Ленина. В этот период парк был значительно расширен и благоустроен. Были построены новые аттракционы, кафе и рестораны. Парк стал одним из самых популярных мест отдыха в городе.
В 1990-х годах парк переживал не лучшие времена. Он был заброшен и нуждался в реконструкции. В 2000-х годах начались работы по восстановлению парка. Были отремонтированы дорожки, установлены новые аттракционы, проведено озеленение.
Тем временем мэр Уфы Ратмир Мавлиев инспектирует другую локацию будущих перемен — улицу Театральную. Сити-менеджер сообщил во вторник, 4 февраля, что благоустройство этой зоны начнется в 2025 году. По Театральной часто гуляют туристы, и Уфа не должна ударить лицом в грязь. Для этого там обновят порядка 300 квадратных метров покрытия, установят новые тематические городские скульптуры, высадят зелень и запустят частный бизнес.
Вся зона будет посвящена театральному искусству. Работы планируют завершить в 2026 году. Исполнитель благоустройства еще не определен, так как не было торгов на услуги. В ходе аукциона станет известна и стоимость реализации амбициозного проекта.