Уфимские подвалы хотят дорого продать

Речь идёт об одноэтажном здании по улице Биологической, 35 — начальная цена объекта составляет ₽3`160` 000. Вторым лотом представлены помещения подвала четырёхэтажного дома по проспекту Октября 146/1: здесь начальная цена значится в размере ₽1`137`000. Далее выставлены на продажу помещения цокольного этажа пятиэтажки по Первомайской, 91 (₽13`829`000) и помещения подвала дома №12 по улице Вострецова (₽9`134`000). Замыкают список лотов помещения в том же доме по улице Вострецова, но уже с начальной ценой в ₽14`241`000.